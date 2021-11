Disway: Résultats à la hausse à fin septembre

Dans un communiqué sur ses indicateurs financiers trimestriels, l’entreprise indique cependant que sur le seul troisième trimestre 2021, le CA consolidé a reculé de 8,2% à 385 MDH. Dans le détail, le segment Volume (PC fixes et portables, produits d’impression et imagerie) a réalisé un CA de 325 MDH, en repli de 6,5% par rapport au T3-2020.

“Bien que le 3ème trimestre 2021 ressort avec une décroissance par rapport à 2020, le chiffre d’affaires enregistré reste très satisfaisant et reflète une réelle performance, dans un contexte de pénurie plus importante sur les produits”, souligne Disway.

Pour le segment Value (Stockage, serveurs, réseau, sécurité), il a diminué de 24,9% à 43 MDH. Étant un segment de produits destinés principalement aux projets d’infrastructure, son repli s’explique par le faible nombre de projets facturés sur ce trimestre.

“Plusieurs projets sont, par contre, d’ores et déjà initiés et devraient nous permettre de rattraper le retard constaté durent ce trimestre”, relève l’entreprise. Au volet des perspectives, et compte tenu de la reprise attendue et du volume d’affaires en cours, Disway fait part de son optimisme quant à sa capacité à clôturer l’exercice 2021 en croissance. Cependant, les difficultés d’approvisionnement que rencontrent les différents constructeurs ont et continuent d’impacter la disponibilité des produits sur le marché. Ce manque de produits devrait se poursuivre pendant quelques trimestres.

Concernant le projet de construction d’une nouvelle plateforme logistique, “toutes les autorisations ayant été obtenues, les travaux de construction devraient démarrer dans les semaines à venir”, fait savoir Disway qui prévoit un investissement global pour ce projet de l’ordre de 90 MDH.