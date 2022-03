Disway : Un CA en progression en 2021

Dans un communiqué sur ses réalisations à fin 2021, Disway fait état d’une forte hausse du résultat net part du groupe (RNPG) de 27,2% à 108 MDH, alors que le résultat d’exploitation a grimpé de 43,7% à 169 MDH, sous l’effet de la progression du CA, l’amélioration du mix produits et clients et aussi la bonne maîtrise des charges d’exploitation.

Pour ce qui est du total bilan consolidé, il ressort à 1.098 MDH, en croissance de 6,6% par rapport à 2020, fait savoir Disway qui renforce sa solidité financière avec un financement global assuré à 100% par les fonds propres.

Par ailleurs, le directoire a décidé de proposer lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, la distribution d’un dividende ordinaire de 40 dirhams par action et un dividende exceptionnel de 30 DH/Action, soit un dividende global de 70 DH/Action, en évolution de 100%.

Côté perspectives, le groupe va continuer à consolider sa position de n°1 de la distribution des nouvelles technologies, tout en poursuivant sa stratégie de diversification, d’étoffement de son offre produit et de développement de l’activité de services logistiques à travers la filiale DLS et la nouvelle plateforme de Skhirat, conclut le communiqué.