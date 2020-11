Donald Trump désigne Christopher Miller à la tête du Pentagone

C’est par un tweet que D. Trump, fidèle à son habitude, a annoncé sa décision de mettre un terme aux fonctions de M. Asper. Et c’est aussi sur Twitter que Christopher Miller a été désigné comme un remplaçant qui, au pied levé, prend ses fonctions immédiatement à la tête du Pentagone. « Chris va faire un SUPER travail ! Mark Esper est limogé. Je le remercie pour son travail », a tweeté sans autre forme de procès le président américain, deux jours après l’annonce par les médias de sa défaite face à J. Biden lors de la présidentielle américaine.

Le président conserve toutes ses prérogatives et entend bien le montrer. Ses relations avec son secrétaire à la défense sont tendues depuis le mois de juin dernier. M. Esper avait estimé à cette époque que les troupes ne devaient pas être envoyées pour endiguer la vague de manifestations qui secouait toutes les villes du pays dans le cadre du mouvement « Black Lives Matter » qui réclamait plus de justice raciale.

Une position assez tranchée qui avait rendu le président furieux, lui qui souhaitait que les militaires prennent le contrôle de la situation en activant une loi sur l’insurrection. Il s’était moqué de son secrétaire à la défense publiquement. Le président n’a pas apprécié non plus que M. Esper fasse retirer le drapeau confédéré de toutes les bases militaires du pays qui hissaient encore ce symbole de la ségrégation.

Depuis cette date, la perte d’influence de M. Esper était devenue palpable et il avait disparu des écrans, n’accordant plus d’entretiens et ne prononçant que des discours préparés à l’avance. Selon les médias américains, M. Esper avait déjà rédigé depuis plusieurs semaines une lettre de démission.

Ainsi, c’est C. Miller qui devient ministre par intérim jusqu’au 20 janvier 2021. Il est techniquement le cinquième chef du Pentagone de D. Trump, après l’ex-général des Marines Jim Mattis, l’ingénieur de Boeing Patrick Shanahan et le chef de la Navy Richard Spencer qui a dû prendre les rênes brièvement en attendant la confirmation par le Sénat de M. Esper en juillet 2019.