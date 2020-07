Dopage: Un pamphlet qui met à nu le dopage de l'Etat russe...

« L’Union soviétique a boycotté les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles parce qu’ils avaient un problème de dopage si énorme que les politiciens de l’ex-URSS craignaient un scandale international et une risée s’ils y participaient » a révélé Dr. Grigory Rodchenkov, ancien patron du laboratoire de Moscou, dans un livre pamphlet paru aujourd’hui dans les éditions Amazon sous le titre » The Rodchenkov Affair: How I Brought Down Russia’s Secret Doping Empire ». L’affaire Rodchenkov: Comment j’ai fait tomber l’empire secret du dopage russe ».