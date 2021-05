Dossier B. Ghali en Espagne: Des formations politiques chargent Madrid

Les formations de droite, mais aussi de gauche, considèrent dans un communiqué, que l’hospitalité dont témoigne l’Espagne en faveur du séparatiste en chef et de sa clique, est un «acte inacceptable et condamnable et une provocation claire contre le Royaume du Maroc», d’autant que cette personne est poursuivie pour «de graves accusations liées à la violation des droits de l’Homme, aux crimes contre l’humanité et aux violations flagrantes des droits des détenus dans les camps de Tindouf».

Les signataires du texte rappellent que l’Espagne fait face aux «séparatisme et à ses conséquences désastreuses sur sa stabilité et son unité». Et de relever qu’«aucun parti marocain n’a enregistré de positions ou d’actions en faveur de la thèse séparatiste dans l’Espagne voisine».

Les neufs partis rejettent, par ailleurs, «les excuses présentées par certains responsables du gouvernement espagnol pour recevoir le chef du Front Polisario», soulignant que «le partenariat et le bon voisinage exige le respect de la souveraineté du Maroc et d’arrêter tout traitement et complicité avec ses ennemis». PJD, PAM, PI, RNI, MP, USFP, UC, PPS et PSU invitent le gouvernement espagnol à prendre «les mesures immédiates pour corriger» sa décision d’accueillir B. Ghali.

Samedi dernier, le ministère des Affaires étrangères est revenu à la charge contre l’Espagne qui use de faux fuyants au lieu de répondre de manière claire aux multiples interrogations soulevées par la diplomatie marocaine.

Le nouveau communiqué du MAEC, publié dans les premières heures de samedi, considère que la décision des autorités de Madrid de ne pas aviser leurs homologues marocaines de l’hospitalisation du chef du Polisario «n’est pas une simple omission» mais qu’«il s’agit d’un acte prémédité, d’un choix volontaire et d’une décision souveraine de l’Espagne, dont le Maroc prend pleinement acte. Il en tirera toutes les conséquences».

Peu convaincu par les «explications» données par Madrid, Rabat ne croit pas aux «considérations humanitaires» avancées par Arancha Gonzales, patronne de la diplomatie espagnole, pour «justifier cette attitude négative», soulignant que ce prétexte maintes fois répété «ne justifie pas les manœuvres ourdies derrière le dos d’un partenaire et d’un voisin».

«Les considérations humanitaires ne sauraient être une panacée que l’on accorde sélectivement au chef des milices du « Polisario », au moment où des milliers de personnes vivent dans des conditions inhumaines dans les camps de Tindouf», dénonce le texte. Les griefs de la diplomatie marocaine portent également sur «l’inaction de la justice espagnole (…) L’application de la loi et la préservation des droits des victimes ne sauraient se faire aux deux poids deux mesures, ni souffrir d’aucun double standard».

Pour rappel, l’Audience Nationale a reporté au 1er juin l’audition de B. Ghali après un rapport de la police, attestant qu’il est placé «sous respiration assistée» dans un hôpital de Logroño.

Par ailleurs, le communiqué répond indirectement aux propos de la ministre espagnole minimisant l’impact de l’accueil du chef du Polisario sur le partenariat avec le Maroc. «L’attitude de certains responsables gouvernementaux (espagnols), préjugeant de la réaction marocaine et minimisant l’impact pourtant grave sur la relation, ne saurait occulter cette situation déplorable», précise le texte.

Et de conclure en rappelant au gouvernement de coalition de gauche que «la préservation du partenariat bilatéral est une responsabilité partagée, qui se nourrit d’un engagement permanent pour sauvegarder la confiance mutuelle, maintenir la coopération fructueuse et sauvegarder les intérêts stratégiques des deux pays».