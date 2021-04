Dossier migratoire: D’autres pistes s’ouvrent à Rabat et Madrid 

Lors de cette réunion qui s’est déroulée mercredi à Madrid, K. Benyaich a réaffirmé la volonté continue et l’entière disposition du Maroc à consolider et approfondir davantage la coopération migratoire avec l’Espagne dans tous ses aspects, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume à Madrid. Les deux responsables ont passé en revue différentes questions d’intérêt commun telles que la migration circulaire, dans ses diverses composantes et la question migratoire dans son aspect global.

S’agissant de la migration circulaire, K. Benyaich a souligné l’importance de l’élargir à d’autres secteurs tels que la santé ou l’hôtellerie. Elle a mis à profit cette rencontre pour aborder avec le responsable espagnol les moyens à même d’offrir un meilleur accompagnement administratif aux étudiants marocains en Espagne.

Pour sa part, le responsable espagnol a exprimé sa totale disposition et celle de son département à œuvrer davantage pour le renforcement de la coopération avec le Maroc et d’entretenir le contact permanent avec les autorités marocaines.