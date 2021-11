Dossier saharien : A. Blinken s’accroche au processus onusien

Au département d’Etat US, l’intérêt pour l’Afrique se veut clair. Point de progrès mondial à réaliser sans l’Afrique, car « à l’horizon 2050, une personne sur quatre dans le monde sera africaine », signale A. Blinken. En levant le voile sur la politique africaine de l’administration Biden, le secrétaire d’État a déclaré depuis la capitale kenyane que les États-Unis concentreront leur engagement sur cinq domaines clés : l’amélioration du commerce ; faire face à la pandémie de Covid-19 ; changement climatique ; promouvoir la démocratie, la paix et la sécurité.

Une feuille de route aussi vaste que les domaines de friction qui opposent les Américains à d’autres acteurs d’envergure internationale qui s’activent en Afrique, comme la Chine, dont les investissements sont colossaux dans le cadre de la stratégie des « Routes de la soie », ou encore la Russie.

Les sujets à l’ordre du jour du séjour d’A. Blinken dans cette partie de l’Afrique avaient trait à la situation en Éthiopie, celle du Soudan est également préoccupante et, enfin, la politique américano-africaine ainsi que de la politique de contrer la Chine sur le continent africain. “Notre politique pour l’Afrique concerne l’Afrique, pas la Chine. Il s’agit de la relation entre les États-Unis et les 64 pays du continent. Et cela repose sur cette réalité fondamentale : tout ce que nous cherchons à faire dans le monde pour faire progresser notre propre peuple ne peut être fait sans l’Afrique. Lorsque nous parlons de changement climatique, l’Afrique doit faire partie de la réponse, une partie de la solution. Lorsque nous parlons de faire face à des pandémies comme le COVID-19, l’Afrique doit faire partie de la solution, du partenariat, et nous construisons des partenariats sur ces deux fronts », a indiqué le patron de la diplomatie US.

A.Blinken est resté évasif, une nouvelle fois, pour ce qui est des relations avec le Maroc, et en particulier pour ce qui est de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l’ancienne administration. A la question de la BBC sur la possibilité d’une remise en cause la décision prise par Donald Trump sur la marocanité du Sahara, il a indiqué que la diplomatie US se concentrait dorénavant sur le processus engagé par l’ONU. En dépit de l’insistance de la journaliste, A. Blinken a opté pour un discours évasif sur la question. “Nous sommes actuellement très concentrés sur le soutien des efforts de l’envoyé de l’ONU, Staffan de Mistura, et d’un processus dirigé par l’ONU pour trouver une solution durable et digne. C’est l’objet de nos efforts”, a-t-il assuré.

Devant l’insistance de la journaliste de la BBC sur un retour de l’actuelle administration sur la décision de D. Trump, le chef de la diplomatie US a maintenu la même tirade. “Nous nous concentrons sur ce processus de l’ONU, en aidant à le faire avancer. Nous sommes en contact et parlons à toutes les parties concernées. Et en ce moment, l’accent devrait être mis sur ce que l’ONU fait, encore une fois, pour trouver une solution durable et digne”, a-t-il assuré. Plus, sans se démonter lorsqu’il a été interpellé pour la troisième fois par la BBC qui lui rappelait que “les États-Unis sont le seul pays au monde à reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur cette région. Allez-vous inverser cette position ?”, il s’est contenté de reprendre le même argumentaire. En soulignant, “encore une fois, nous avons été très engagés avec toutes les parties. Et comme je l’ai dit, notre objectif en ce moment, d’autant plus que nous avons maintenant un envoyé de l’ONU après beaucoup de temps sans en avoir eu, est de nous assurer que ce processus peut avancer. C’est là que nous nous concentrons. C’est à cela que va notre soutien”.

Pour rappel, un message de félicitations a été adressé par le président Joe Biden, au Roi Mohammed VI, à l’occasion du 66éme anniversaire de l’Indépendance du Maroc. Dans ce message, le président a exprimé au nom du peuple américain ses félicitations au roi ainsi qu’au peuple marocain.

«Les relations entre les États-Unis et le Maroc remontent à une longue date. Notre partenariat de 235 ans, qui a été initié par la signature du traité de paix et d’amitié entre les États-Unis et le Maroc en 1786, a approuvé à maintes reprises l’importance et la valeur du respect mutuel et de la coopération», écrit J. Biden dans son message. «J’ai été ravi d’apprendre que la récente commémoration du bicentenaire de notre Légation à Tanger était un exemple de notre relation diplomatique durable», a-t-il ajouté.

Le président américain s’est également réjoui de la «perspective d’approfondir [les] engagements communs, d’investir dans la prospérité mutuelle et de [s’] appuyer sur ce partenariat inébranlable». «Notre intérêt commun pour la paix et la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord constitue une base solide pour une collaboration et un engagement continus», a-t-il souligné. «Aujourd’hui, nous nous joignons au Royaume du Maroc pour célébrer son Indépendance», conclut le message.