Dossier saharien : A. Guterres plaide pour la reprise du processus politique

Interpellé par les médias sur la tournée qu’a effectuée son envoyé personnel Staffan de Mistura dans la région maghrébine, Antonio Guterres a reconnu qu’il s’agit d’«un problème qui a duré tant de décennies dans une région du monde où nous voyons des problèmes de sécurité extrêmement graves, où nous voyons le terrorisme se multiplier au Sahel et de plus en plus près des côtes».

«Il est dans l’intérêt de tous de résoudre une fois pour toutes ce problème du Sahara occidental», a-t-il souligné tout en adressant un message aux parties du conflit pour qu’elles s’y impliquent. «Il est temps pour les parties de comprendre la nécessité d’un dialogue, de rechercher une solution et non pas seulement de maintenir un processus sans fin et sans espoir de résolution», a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU s’est rendu au Maroc, jeudi 13 janvier, première étape de sa tournée régionale, où il s’est entretenu avec Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine en présence d’Omar Hilale, ambassadeur représentant permanant du Maroc auprès de l’ONU.

Après une visite, samedi et dimanche dans les camps de Tindouf en Algérie, S. de Mistura s’est envolé pour la Mauritanie, où il s’est entretenu avec le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani avant de se rendre en Algérie, mercredi 19 janvier. A Alger, dernière escale régionale de son périple, l’émissaire onusien s’est entretenu avec Amar Belani avant d’être reçu jeudi 20 janvier par Ramtane Lamamra, chef de la diplomatie algérienne.

Nommé par le secrétaire général de l’ONU en octobre 2021, à la place de l’Allemand Horst Köhler, qui a démissionné en mai 2019 pour des «raisons de santé», S. De Mistura devra poursuivre ses contacts avec les pays concernés par le dossier saharien. En tête desquels se trouve l’Espagne, sans oublier la France…