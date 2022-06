Dossier saharien : Alger nourrit l’esprit de sécession du Polisario

C’est au siège du ministère algérien des Affaires étrangères que ladite réunion de coordination a eu lieu entre Mohamed Salem Ould Salek, responsable de la diplomatie du mouvement sécessioniste, et Ramtane Lamamra, chef de la diplomatie algérienne. Ce dernier a exprimé «la solidarité» de son gouvernement avec «le peuple sahraoui jusqu’à la concrétisation de ses revendications légitimes et l’exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination», rapporte l’APS.

Mais au-delà de cette déclaration de circonstance, les deux parties ont convenu de poursuivre leur concertation et coordination pour mieux négocier les prochaines échéances tant au niveau continental qu’international, ajoute la même source. Le mois prochain, la Zambie accueille une nouvelle session du conseil exécutif de l’Union africaine.

Les deux parties ont profité de l’occasion pour «réaffirmer l’importance de renforcer les efforts que les Nations unies déploient à travers l’envoyé personnel du secrétaire général onusien, M. Staffan De Mistura, pour la reprise de pourparlers directs entre les parties au conflit (Maroc et Front Polisario)».

On signale que R. Lamamra avait fait un déplacement, la semaine dernière, en Ouganda et au Rwanda, pour tenter de réactiver un élan de solidarité qui a tendance à s’effilocher sur le continent africain. La question du Sahara occidental était au menu de ses discussions avec les présidents Yoweri Museveni et Paul Kagame.