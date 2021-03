Dossier saharien: La bataille reste diplomatique

A quelques heures d’intervalle, deux informations d’importance en provenance des USA viennent jeter la lumière sur l’évolution diplomatique du dossier saharien. Ainsi, depuis New York, siège de l’ONU, Stephane Dujarric, porte-parole du SG de l’ONU, a brisé le silence sur le retard constaté autour du dossier de la nomination d’un envoyé spécial. Car voilà près de deux années après la démission d’Horst Köhler, pour «raisons de santé», que l’ONU peine à nommer un nouvel envoyé pour le Sahara.

«Ce n’est pas le travail le plus facile sur la liste des Nations-unies. C’est un travail critique. Le Secrétaire général s’est efforcé de pourvoir le poste, mais comme dans beaucoup de ces nominations, tous les leviers ne sont pas entre ses mains, mais il fait sa part», a reconnu S. Dujarric en répondant aux médias, jeudi, à une question qui lui a été posée par un journaliste.

En effet, il y a lieu de rappeler que depuis le départ de l’ancien président allemand, aucun des candidats proposés par Antonio Guterres n’a eu l’approbation des parties. Le dernier en date connu officiellement, est l’ancien Premier ministre roumain Petre Roman dont la candidature a été rejetée par le Polisario et l’Algérie. Ce « duo » qui s’acharne à contrer le Maroc et ses intérêts historiques a rejeté cette dernière candidature en voyant en P. Roman un « pro-marocain » habitué à prendre part aux rendez-vous de Dakhla organisés par Crans Montana.

Et depuis Washington, c’est le chef de la diplomatie US qui vient de confirmer que les USA n’entendent nullement remettre en question la décision prise par l’administration Trump en reconnaissant la marocanité du Sahara. Antony Blinken qui a discouru sur les priorités de la politique étrangères des Etats-Unis, a surtout mis l’accent sur la démocratie «parce qu’elle est menacée», a-t-il relevé. «Nous utiliserons la force de notre exemple. Nous encouragerons les autres à entreprendre des réformes essentielles, à abroger les mauvaises lois, à lutter contre la corruption et à mettre fin aux pratiques injustes. Nous encouragerons les comportements démocratiques», a-t-il plaidé.

«Nous n’allons pas promouvoir la démocratie par des interventions militaires coûteuses ou en tentant de renverser des régimes autoritaires par la force. Nous avons déjà essayé ces tactiques dans le passé», a tenu à préciser A. Blinken. Des propos qui vont dans le sens de l’intervention du président Joe Biden, le 4 février, depuis le siège du Département d’Etat, ce qui représentait en soi une première américaine.

Pour ce qui est de la question du Sahara et de la reconnaissance de la marocanité du territoire par l’administration Trump, Blinken est resté fidèle à la ligne tracée par son président. Depuis son investiture, Joe Biden et son chef de la diplomatie évitent d’aborder ce sujet sensible, et ce malgré la pression des médias, et les nombreuses sollicitudes adressées par les élus le priant d’annuler la décision de son prédécesseur.

En tout cas, pour le secrétaire d’Etat US, rien ne vaut une «revitalisation» des liens «avec les partenaires» des Etats-Unis en «Europe et en Asie, qui sont nos plus proches amis depuis des décennies, ainsi que d’anciens et de nouveaux partenaires en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine». Nul besoin de faire un dessin à ce sujet au regard des liens historiques forgés entre Rabat et Washington. Liens qui s’expriment de la meilleure manière par la multiplicité des manœuvres militaires conjointes…