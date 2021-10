Dossier saharien : La diplomatie algérienne rejoue la carte africaine

La discussion a porté sur «les derniers développements en Libye, au Mali, dans les régions du Sahel et du Sahara et dans la Corne de l’Afrique, ainsi que les défis auxquels fait face le processus de décolonisation au Sahara occidental, à la lumière des efforts de l’Algérie et de ses initiatives visant à établir la sécurité et la stabilité», a écrit sur Twitter Lamamra.

De son côté, B. Adeoye a fait référence au dossier du Sahara marocain, contrairement aux deux précédentes entrevues avec le ministre algérien des Affaires étrangères en juillet et en août. «Nous avons discuté des développements en Libye, au Mali, au Sahel, au Sahara occidental», a souligné le Nigérian sur Twitter. Et de révéler que l’Algérie accueillera, prochainement à Oran, une retraite du Conseil de paix et à la sécurité de l’Union africaine.

A Addis-Abeba, R. Lamamra s’est également réuni avec Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine. Le dossier du Sahara a été soulevé par le responsable algérien, lors de sa rencontre avec le Tchadien.