Dossier saharien : Le chef de la diplomatie russe appelle au dialogue

Au micro de la chaîne de télévision égyptienne TeN, S. Lavrov, chef de la diplomatie russe a déclaré que «la crise du Sahara doit être réglée, comme toute autre crise, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU». Et de souligner que «les décisions nécessitent un dialogue direct entre le Maroc et le Polisario. Il doit être repris dans les plus brefs délais. Ces négociations doivent commencer et permettre de formuler des solutions consensuelles qui répondront aux intérêts des deux parties».

Le patron de la diplomate russe a appelé le Maroc et le Polisario à redoubler d’efforts «pour montrer qu’il y a de l’espoir», mettant en garde contre le statu quo. «Les terroristes pourraient essayer de profiter de la situation difficile de la population sahraouie», a-t-il averti.

S. Lavrov s’est déclaré préoccupé par l’abandon de l’accord de cessez-le-feu entre les deux parties, indiquant qu’au vu des risques d’escalade dans cette partie de l’Afrique, tous les pays influents devraient «appeler toutes les parties à faire preuve de retenue et à insister sur des méthodes de règlement politiques et diplomatiques».

Le chef de la diplomatie russe s’est entretenu, début novembre, avec Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, dans le cadre des consultations menées par le diplomate onusien.