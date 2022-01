Dossier saharien : Le Polisario fait pression sur Bruxelles

Les séparatistes du Polisario ne manquent pas de ressources lorsqu’il s’agit de dénoncer le Maroc qui, au fil du temps, multiplie les acquis sur la voie de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. La preuve, des organisations «de la société civile sahraouie» ont adressé une lettre à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et à Charles Michel, président du Conseil européen, pour critiquer le rapport de la Commission et partant «dénoncer l’illégalité des activités économiques de l’UE et l’exploitation des ressources naturelles au Sahara Occidental».

Ces ONG qui épousent les thèses séparatistes ont «attiré l’attention des deux responsables sur des inexactitudes» du rapport, relève l’agence de presse du Polisario. Et claironné dans un bel ensemble que «de telles activités sont illégales – puisque n’ayant pas obtenu le consentement du peuple sahraoui et ne constituant en aucun cas un avantage pour lui. Bien au contraire, ces activités des institutions de l’UE aident à perpétuer une occupation illégale, elle-même un acte d’agression et participe aux efforts de l’occupant, à savoir le Maroc, pour annexer le Sahara Occidental».

Dévoilé en décembre, le rapport de la Commission européenne a affirmé que la population du Sahara occidental bénéficie des accords conclus avec le Maroc. Une conclusion vite rejetée par le Polisario, en soulignant, quelques jours plus tard, que ce rapport est «basé sur des inexactitudes flagrantes qui ne peuvent être ignorées» et «ignore également le statut juridique du Sahara occidental».

Plus, en juillet dernier, le mouvement séparatiste avait dénoncé la décision de la Commission européenne de dépêcher une délégation au Sahara pour s’enquérir du bénéfice des accords de pêche et agricole pour la population locale.