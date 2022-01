Dossier Saharien : Le Polisario s’agite à la veille de la tournée régionale de S. De Mistura

En appellant à la «responsabilité du Conseil du sécurité», le Polisario juge que le succès de la prochaine visite de l’envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental dépendra essentiellement «du soutien sérieux et de l’engagement responsable de l’instance exécutive de l’ONU afin de permettre au peuple sahraoui d’accéder à l’autodétermination», selon Mohamed Ammar, représentant du Front à New York, qui s’exprimait au micro de Radio Algérie.

Il a indiqué que la mission de S. De Mistura «fait face à un certain nombre de défis, dont le plus important est la situation dans laquelle vivent les Sahraouis, compte tenu de la persistance de l’occupation marocaine» qui se «poursuit dans un silence total et une passivité avérée du Conseil de sécurité, qui a tous les outils pour changer cette situation».

Ces déclarations ne dérogent nullement à la règle observée par la direction du Polisario. Brahim Ghali, chef de file des séparatistes, avait exigé, le 17 octobre, de «fixer un calendrier pour la mission» de S. De Mistura et de «donner des garanties pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination» dans la province.

Le 29 octobre 2021, le Conseil de sécurité a adopté une résolution appelant à la poursuite des pourparlers dans le cadre des «tables rondes», initiée par l’ancien émissaire de l’ONU, Horst Köhler, avec la participation de l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Polisario. Une perspective qui ne semble guère agréer au système algérien et à ses partisans séparatistes.