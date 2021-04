Dossier saharien: Nasser Bourita reste mobilisé

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu mardi en visioconférence avec son homologue irlandais, Simon Covney. A cette occasion, les deux chefs de diplomaties «se sont félicités de l’ouverture prochaine de l’Ambassade d’Irlande au Maroc et la désignation d’un ambassadeur irlandais résidant au Maroc», indique le département de Nasser Bourita dans un communiqué.

S. Coveney «a réitéré le soutien de l’Irlande au partenariat stratégique qui lie l’Union Européenne au Maroc et a marqué son appui au Maroc pour ses efforts, sérieux et crédibles, de stabilité et de développement dans la région». Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de poursuivre leurs échanges et concertations sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, comme la Libye et le Sahel.

Ces entretiens interviennent à la veille de la réunion du Conseil de sécurité consacrée à la question du Sahara. Pour rappel, l’Irlande est membre non-permanent de l’instance exécutive de l’ONU du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.