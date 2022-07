Dossier saharien : Relance des « tables rondes »…

L’émissaire onusien tente de relancer les pourparlers en les parties au différend, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et les séparatistes du Polisario. Il s’agira de la 2ème rencontre du genre entre les responsables marocains et l’Envoyé personnel d’Antonio Guterres. La première a été organisée en janvier dans le cadre d’une tournée régionale, mais celle-ci est particulière puisqu’elle ne concerne que le Maroc qui engrange, faut-il le rappeler, les acquis diplomatiques.

S. de Mistura devait effectuer, comme annoncé en avril, une deuxième tournée régionale en mai dernier. Mais celle-ci avait été annulée pour des raisons de santé liée à la pandémie du coronavirus.

Nul besoin de rappeler que la tâche s’annonce plutôt difficile pour l’émissaire onusien au regard de l’attitude butée de l’Algérie. Pour rappel, ce pays a rompu ses relations diplomatiques avec le royaume en août dernier avant d’annoncer, en octobre, ne plus vouloir faire partie du processus des tables rondes. Pour rappel, Alger a opposé son rejet à la dernière résolution du Conseil de sécurité, qui réaffirmait qu’Alger était bel et bien partie au conflit et que toutes les parties devaient participer au format tables rondes choisi par l’ONU. Et, dans sa folle fuite en avant, Alger a annonçé la fin du Traité d’amitié et de bon voisinage avec l’Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara marocain, après le franc appui de Madrid à la proposition d’autonomie soumise par le Maroc comme solution au différend.

S. de Mistura fera une escale à Rabat la capitale samedi et se rendra aussi à Lâayoune, ville du sud, pour relancer le processus de négociation politique en vue de dégager une solution au différend.

Ces dernières années, le dossier du Sahara a connu plusieurs rebondissements qui augurent d’une fin proche, avec une solution politique acceptable de tous et basée sur le compromis. La communauté internationale a approuvé et appuyé la proposition d’autonomie élargie que le Maroc a soumise en 2007. En outre, une large frange de la communauté internationale apporte son soutien à Rabat. Plusieurs pays ont ainsi inauguré des consulats aussi bien à Laayoune qu’à Dakhla.