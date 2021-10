Dossier saharien : S. de Mistura entre en jeu

Staffan de Mistura, nouvel envoyé personnel d’Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental prendra officiellement ses fonctions, le 1er novembre. C’est Stefan Dujarric, porte-parole du patron de l’ONU qui l’a annoncé lors d’un point de presse organisé vendredi au Palais de Verre, à New York, mercredi. S. de Mistura commencera ensuite à préparer son programme, a-t-il indiqué sans pour autant donner de date pour le premier déplacement de l’Italo-Suédois dans la région maghrébine.

Le processus de discussions entre les parties en conflit a été gelé depuis la tenue de la dernière table ronde en mars 2019 à Genève. Un cadre de dialogue que l’Algérie vient de rejeter, comme l’a confirmé son envoyé spécial pour le Sahara occidental et le Maghreb. L’Algérie ne serait favorable que pour des négociations directes entre le Maroc et le Polisario, alors que Rabat considère son voisin de l’Est comme partie prenante au conflit puisque c’est bien l’Algérie qui assure gîte et couvert au mouvement sécessionniste.

La dernière fois que les deux parties avaient négocié face-à-face, remonte aux rounds de Manhasset à New York en 2007 et 2008. Après la démission de l’envoyé de l’ONU, le Néerlandais Peter van Walsum, cette option a été écartée par son remplaçant américain, Christopher Ross, ce dernier ayant privilégié les «réunions informelles».

En quoi consistera la démarche de S. de Mistura ? Dans les mois à venir, diplomates et observateurs seront fixés.