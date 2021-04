Dossier saharien: Une fois de plus, l’affaire  examinée par le Conseil de sécurité

La dernière réunion de Conseil de sécurité remonte au 21 décembre 2020, à la demande de l’Allemagne. Cette réunion avait été diligentée au regard de la situation de tension qui prévalait dans la zone d’El Guerguerate et dans le sillage de la reconnaissance par les USA de la marocanité du Sahara, intervenue une dizaine de jours plus tôt. Washington avait affirmé à l’occasion que la création d’un Etat sahraoui n’était pas une option envisageable ou réaliste, tout en rétablissant la carte du Maroc, naguère tronquée.

Force est de souligner que cette nouvelle session devant se tenir en mode virtuel à cause de la pandémie du coronavirus, selon le conseil de sécurité dont le Vietnam assure la présidence tournante, intervient quelques jours seulement après l’invitation faite par l’administration US au patron de l’ONU en vue de diligenter la nomination d’un nouvel émissaire habilité à relancer le processus de dialogue avec les parties concernées. La solution politique étant toujours d’actualité. L’appel d’Antony Blinken, chef de la diplomatie US, à Antonio Guterres, patron de l’ONU, ne fait pas de mystère sur cette question.

Un compte rendu des Nations Unis sur sa mission sur place, la Minurso, qui surveille le respect du cessez-le-feu mis en place en 1991, devrait ainsi être passé au crible. Si la partie marocaine avait exprimé son attachement au cessez-le-feu, malgré les attaques et violation du Polisario, les dirigeants séparatistes avaient annoncé la reprise du combat de libération en multipliant les communiqués militaires « triomphalistes ». Comme ils ont décoché plusieurs flèches à l’endroit de l’ONU et de son patron, remettant en cause l’action des organisations onusiennes, notamment la mission d’observation du cessez-le-feu, Minurso, laquelle a subi des agressions documentées par les autorités marocaines et relevée dans le rapport du SG de l’ONU.

Il faut dire que l’insistance de Washington pour la désignation d’un successeur au messi dominici, le diplomate allemand Horst Köhler, n’est pas gratuite. Surtout que l’administration Biden a tenu à rassurer la communauté internationale quant à son « come back » sur la scène après les années de la présidence Donald Trump durant lesquelles la diplomatie US s’était éloignée, volontairement, de nombre d’institutions multilatérales. Reste à savoir si l’insistance de Washington s’accompagnerait d’une relance du processus politique en panne. A. Guterres qui aurait proposé son compatriote Louis Amado, ex-chef de la diplomatie portugaise, pour succéder à l’Allemand, aurait essuyé le refus d’Alger. Une candidature « recalée » au motif que l’ancien ministre portugais avait appuyé, lors de ses déplacements à Rabat, l’offre d’autonomie marocaine. Autant dire que l’Algérie persiste dans son rejet de toute candidature qui ne ferait preuve de bienveillance à l’égard de ses thèses qui encouragent le séparatisme et la sécession dans la région. Même l ‘ancien Premier ministre roumain, Petre Roman, candidat au poste de nouvel envoyé d’A. Guterres au Sahara occidental a été recalé pour les mêmes raisons.

L’affaire reste délicate. Interpellé pas plus tard que le 30 mars dernier, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU a reconnu qu’il n’est pas aisé de nommer un successeur à H. Köhler. «Nous continuons nos recherches pour autant que je sache, mais il s’agit d’un poste compliqué pour lequel il a toujours été un peu difficile de trouver les bonnes personnes ou la bonne personne pour ce poste», a-t-il répondu. Reste à savoir si les USA feront preuve du tact diplomatique dont ils ont le secret pour sortir le dossier du glacis dans lequel il s’est enlisé.

A Rabat, on ne fait pas de mystère sur la question. L’offre d’autonomie reste l’unique solution à privilégier dans ce cadre-là.