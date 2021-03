Dossier saharien: Washington incite A. Guterres à désigner son envoyé personnel

Tout porte à croire que la nouvelle administration US entend marquer son « come back » sur la scène internationale en tournant le dos au legs de l’administration de Donald Trump. Multipliant les réunions, le chef de la diplomatie US a tenu une réunion virtuelle avec le secrétaire général de l’ONU, lundi 29 mars au cours de laquelle A. Blinken a tenu à rassurer Antonio Guterres sur la ferme volonté de l’administration américaine de normaliser ses relations avec l’organisation internationale. Le Portugais qui chapeaute l’ONU a senti passer la tornade Trump qui, en un mandat, a multiplié les initiatives marquant le retrait US de plusieurs organisations mondiales (UNESCO, OMS, Conseil des droits de l’homme). Retrait doublé, faut-il le rappeler, par des réductions drastiques de la contribution US au budget de l’ONU.

Le patron de l’ONU aspire voir la nouvelle dynamique américaine prendre les dimensions d’une forte implication de Washington dans la résolution de problèmes assez complexes, à l’image de ceux qui concernent l’Afghanistan, la Syrie, le Yémen, le Moyen-Orient, le Covid-19 et les changements climatiques. Canevas qui a été précisé lors de l’allocution d’A. Guterres. Et si dans le décompte fait par ce dernier la question du Sahara occidental a été esquivée, c’est bel et bien A. Blinken qui est revenu sur le différend régional en réaffirmant, selon un communiqué du département d’Etat, «le soutien des Etats-Unis aux négociations politiques et a exhorté le secrétaire général (de l’ONU) à accélérer la nomination d’un envoyé personnel».

Pour rappel, depuis la démission « pour raison de santé » de l’Allemand Horst Kohler, c’était en mai 2019, le processus de désignation d’un nouvel envoyé au Sahara occidental traine. A cause du choix de l’homme appelé à jouer aux bons offices entre les parties impliquées dans le dossier saharien. Un choix qui, in fine, doit être consensuel pour éviter tout blocage au niveau des parties prenantes.

Valeur aujourd’hui, la nouvelle administration US n’a rien entrepris qui puisse être interprété comme un reniement de la reconnaissance par les USA de la marocanité du Sahara. A. Blinken qui sait qu’il marche sur des œufs dans ce dossier n’a pas encore fait de déclaration fracassante. Il reste évasif, ce qui suscite bien des inquiétudes du côté marocain. A Rabat, la démarche politico-diplomatique pour clore définitivement le dossier reste en l’état : l’autonomie et rien que l’autonomie pour les provinces sahariennes qui ont rejoint le giron national.