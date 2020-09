Dr K. Ait Taleb au chevet de Casablanca

« Casablanca, cœur battant du Maroc sur les plans économique, social et commercial, profitera d’un appui logistique important, de la mobilisation de ressources humaines et de l’augmentation de la capacité des services de réanimation », a fait savoir M. Ait Taleb à la presse au terme d’une réunion technique avec le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Wali de la région Casablanca–Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.« C’est une gestion proactive qui va nous permettre éventuellement de faire face à une recrudescence de la situation épidémiologique », a-t-il ajouté.

Casablanca a connu, récemment, une croissance important des cas positifs, ce qui a nécessité de passer à une vitesse supérieure en matière de lutte contre le covid-19, a souligné K. Ait Taleb, ajoutant que les mesures drastiques mises en place permettront d’évaluer la situation durant les 14 prochains jours dans la perspective d’inverser cette tendance croissante. « La situation telle qu’elle est aujourd’hui, reste maîtrisable et contrôlable, mais nous avons l’obligation et le devoir de mettre le dispositif nécessaire pour faire face à une telle recrudescence du nombre de cas graves », a-t-il dit.

En outre, le ministre a indiqué qu’un travail technique sera effectué pour permettre aux malades non-covid d’accéder aux traitements, notant que Casablanca dispose d’un personnel médical et paramédical important.comme il a rappelé les indicateurs inquiétants de la situation épidémiologique à Casablanca, la métropole abritant 42% des cas notifiés quotidiennement, 40% des formes graves et 38% du nombre de décès enregistré à l’échelle nationale.

Cette réunion s’est déroulée en présence notamment d’Abdelilah Boutaleb, secrétaire général du ministère de la Santé, Nabila Rmili, directrice régionale de la Santé, Moulay Hicham Afif, directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, Moulay Said Afif président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM), et Abderahman Maaroufi, directeur de l’Institut Pasteur du Maroc (IPM).

Le gouvernement a décidé d’instaurer de nouvelles mesures en vue de circonscrire la propagation du coronavirus au niveau de Casablanca et ce, à compter de ce lundi 7 septembre. Parmi ces mesures, il y a la fermeture des marchés de proximité à 15H00, les restaurants à 21H00 et, surtout, la fermeture des accès de la préfecture de Casablanca, dont l’entrée ou la sortie est conditionnée par l’obtention d’une autorisation exceptionnelle de la part des autorités locales. Au vu de la coïncidence de ces développements avec la rentrée des classes, il a été décidé maintenir clos les portes des établissements scolaires (primaire, collèges, lycées et université), avec l’adoption de l’enseignement à distance durant deux semaines.