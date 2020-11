Drôle de Thanksgiving pour les Américains sous coronavirus

J. Biden a adressé un message de vérité et d’espoir d’un président élu à une nation éprouvée à la veille d’une fête de Thanksgiving en pleine pandémie. «Il y a un vrai espoir alors accrochez-vous, a-t-il lancé. Je sais que nous vaincrons ce virus.» Pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis ont en effet dépassé la barre des 2.000 morts quotidiens.

Le président élu ne minimise ni la réalité ni le danger. Il demande aux Américains de faire exception pour Thanksgiving cette année en évitant, comme lui les grands rassemblements familiaux. « Je sais combien il est difficile de renoncer aux traditions familiales, a-t-il concédé. Mais c’est si important. Notre pays est au milieu d’un pic de contaminations dramatique. Nous sommes actuellement à 160 000 nouvelles contaminations par jour ! Voilà la réalité. Pure et simple. »

Puis J. Biden s’est adressé directement aux centaines de milliers de familles américaines qui, cette année, vivront un Thanksgiving endeuillé. Avec empathie, il a évoqué sa propre souffrance après ses nombreux drames familiaux. « Je sais que cette période de l’année peut être particulièrement difficile, a-t-il affirmé. Croyez-moi, je le sais. Je me souviens de ce premier Thanksgiving : la chaise vide, le silence. Cela vous empêche de respirer. »

Au même moment, la voix de Donald Trump résonnait à travers le haut-parleur du téléphone portable d’un de ses avocats dans un hôtel de Pennsylvanie où étaient réunis des élus républicains pour dénoncer des fraudes électorales sans fondement. D. Trump n’a en revanche délivré aucun message de Thanksgiving aux Américains. Lui qui a pris la décision de gracier son ex-conseiller Michael Flynn, ancien général de 61 ans qui avait plaidé coupable en 2017 d’avoir menti à la police fédérale au sujet de ses contacts avec un diplomate russe. «J’ai le grand honneur d’annoncer que le général Michael T. Flynn a obtenu une grâce complète. Félicitations au général Flynn et à sa formidable famille, je sais que vous allez passer un Thanksgiving vraiment fantastique», a écrit sur Twitter le Président sortant.

Le pardon accordé par l’actuel locataire républicain de la Maison-Blanche pourrait être le premier d’une série, d’ici au 20 janvier et l’investiture du démocrate Joe Biden, donné gagnant à l’élection présidentielle du 3 novembre.

«Ce pardon est immérité, peu scrupuleux et une tache de plus sur l’héritage rapidement décroissant du Président Trump», a déclaré dans un communiqué le démocrate Jerold Nadler, président de la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants. La présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié la démarche d’«acte grave de corruption et abus de pouvoir effronté».