Drones iraniens dans le ciel israélien : Les révélations du patron de la Force Al-Qods

« Deux drones ont survolé les territoires occupés pour une opération de reconnaissance », a affirmé le patron de la Force Al Qods vendredi 29 avril, en marge de sa participation à Machhad, au nord de l’Iran, aux marches de la journée mondiale d’al-Qods. « Les deux drones qui ont effectué leur mission ont provoqué une mobilisation militaire sioniste bien apparente. L’entité sioniste a envoyé 41 avions pour intercepter ces deux drones et s’est justifiée en arguant qu’il s’agit de manœuvres et elle n’a pas révélé ce qu’il s’est passé », a-t-il dit dans son discours.

Selon lui, « les israéliens devraient revenir à leur patrie originelle ou se rendre n’importe où, avant qu’il ne soit trop tard ». Et le général iranien de rappeler qu’ « Israël est sur le point de disparaitre. L’entité sioniste n’a jamais remporté aucune guerre durant ses années de malheur et elle ne pourra jamais devenir une nation. Pendant plus de 70 ans, les sionistes ne sont pas parvenus à devenir un seul peuple. Il y a un black-out sévère sur les territoires occupés pour ne pas dévoiler leurs soucis internes. Le racisme chez eux est à son apogée ».

« Notre raisonnement pour la disparition de l’entité usurpatrice est que cette terre appartient aux Palestiniens, et que les sionistes ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions, et s’ils n’avaient fait face aux dirigeants des pays islamiques, ils auraient mis en œuvre leur pojet du fleuve à la mer, et ils auraient occupé d’autres pays » a expliqué, enfin, le général.

Plusieurs villes iraniennes ont participé aux marches de célébration de la Journée mondiale d’al-Qods, célébrée chaque année le dernier vendredi du mois de Ramadan. Selon la télévision iranienne arabophone al-Alam, des marches ont eu lieu entre autres dans la capitale iranienne ainsi que dans les villes d’Ispahan, Sannandaj, Kerman.

Les parties organisatrices de ces marches en Iran ont invité les organisations internationales et régionales à adopter des positions décisives et opérationnelles estimant que la seule solution de la cause palestinienne est le retour des réfugiés palestiniens et la tenue d’un référendum sur l’avenir de la Palestine. « Les défaites successives des Etats-Unis, de l’entité sioniste et de la réaction wahhabite dans la région d’Asie de l’ouest ont confirmé la fausseté de l’allégation selon laquelle l’armée sioniste est invincible et sa sécurité impénétrable . C’est la preuve que le sionisme et le régime d’hégémonie sont sur le point de disparaitre », ajoute le texte. Lequel a fermement critiqué la communauté internationale et les organisations des droits de l’homme pour leur indifférence devant « le racisme et les opérations de génocide et de crimes contre l’humanité perpétrées par l’entité sioniste bâtarde ».