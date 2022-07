Drones iraniens livrés à la Russie : Washington nourrit plus que des soupçons

Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, a dit qu’il n’était pas clair si l’Iran avait déjà fourni des drones à la Russie, mais il a fait savoir que les États-Unis disposaient «d’informations» indiquant que l’Iran se préparait à entraîner les forces russes à les utiliser dès ce mois-ci. «Nos informations indiquent que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie jusqu’à plusieurs centaines de drones, y compris des drones armés dans un délai accéléré», a-t-il déclaré aux journalistes, lundi.

J. Sullivan a mentionné que c’était la preuve que les bombardements écrasants de la Russie en Ukraine, qui l’ont amenée à consolider ses gains dans l’est du pays ces dernières semaines, «ont un coût pour le maintien de ses propres armes».

La révélation de J. Sullivan survient à la veille du voyage du président Joe Biden en Israël et en Arabie saoudite, où le nucléaire et les drones l’Iran seront un sujet de discussion clé. Le même responsable a prétendu que l’Iran avait fourni des drones similaires aux forces de la résistance yéménite (Ansarullah) pour attaquer l’Arabie saoudite avant qu’un cessez-le-feu ne soit conclu plus tôt cette année.

L’analyste militaire Samuel Bendett du groupe de réflexion CNA a déclaré que le choix de l’Iran par la Russie comme source de drones est logique, car «au cours des 20 dernières années, l’Iran a perfectionné sa force de combat de drones. Leurs drones ont participé à plus de combats que ceux des Russes.» Ils sont les pionniers des drones «kamikazes», une catégorie de système d’arme aérienne dans laquelle la munition attend autour de la zone cible pendant un certain temps et n’attaque que lorsque la cible est localisée. Il s’agit du même type de drone que le Switchblade que les États-Unis ont fourni à l’Ukraine.

L’Iran a «a fait ses preuves en matière de vol de drones sur des centaines de kilomètres et d’atteintes de leurs cibles», a ajouté S. Bendett. Notamment en pénétrant les défenses aériennes fournies par les États-Unis et en frappant des raffineries de pétrole saoudiennes. Il estime que les drones iraniens pourraient être très efficaces pour frapper des cibles ukrainiennes.

A rappeler que les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière une nouvelle aide militaire de 400 millions de dollars à l’Ukraine, dont des lance-roquettes multiples Himars et des obus de précision. Washington a déjà fourni 6,9 milliards de dollars en assistance militaire à Kiev depuis le début de l’opération russe.

En réaction aux déclarations de J. Sullivan, Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a répondu aux allégations US concernant « la vente par l’Iran d’exploits technologiques modernes à la Russie ». Il a déclaré que « le bilan de la coopération entre l’Iran et la Fédération de Russie, dans le domaine des technologies modernes, remonte à la période précédant la guerre d’Ukraine », notant qu’ « il n’y a pas eu de développement remarquable à cet égard récemment ». Il a ajouté que « la position de la République islamique d’Iran concernant la guerre en Ukraine est assez claire, et des déclarations officielles à cet égard ont été faites à plusieurs reprises ».

« Ces allégations de la part de responsables américains sont intervenues à un moment où les USA et l’Europe ont transformé les pays occupants et agresseurs, y compris en Asie occidentale, en stocks d’armes meurtrières », a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne. Dans ce contexte, il a souligné que « sans un tel soutien, l’entité sioniste n’aurait pas été en mesure de persister dans ses crimes au cours des sept dernières années dans les territoires palestiniens occupés ».