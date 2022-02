Du cinéma dans les prisons : Lorsque la DGAPR ose la culture…

Il s’inscrit dans le cadre de la diversification des programmes de qualification au profit des pensionnaires et les efforts visant à développer leurs connaissances et compétences à même de leur faciliter leur réinsertion.

Benaissa Bennacer, chef de la division de qualification et d’action éducative et sociale des détenus à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a souligné que ce nouveau programme, élaboré par la Délégation en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH), vise à permettre aux pensionnaires des établissements pénitentiaires à acquérir des connaissances en matière d’industrie cinématographique et à promouvoir la culture du cinéma au sein de ces établissements.

L’inauguration du programme a été marquée par la signature de deux conventions de partenariat. L’une, conclue par Mohamed Salah Tamek, délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, et Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, vise à équiper et soutenir le développement des clubs de cinéma dans 32 établissements pénitentiaires.

L’autre, signée par Mohamed Salah Tamek, délégué général à la DGAPR et Fadoua Maroub, présidente de l’ARMCDH, vise à projeter des films cinématographiques dans les établissements pénitentiaires et à les débattre avec les détenus. Ces ciné-clubs sont destinés aux pensionnaires mineurs dans les établissements pénitentiaires de Ait Melloul-Agadir, Casablanca et Asilah, a précisé F. Maroub.