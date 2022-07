Du gaz liquéfié livré au Maroc : Le GME activé en mode « flux inversé »

Le gazoduc Maghreb-Europe qui n’achemine plus de gaz algérien vers l’Espagne via le Maroc, et ce depuis novembre, est de nouveau en service. L’accord bilatéral entre Rabat et Madrid permet, grâce à un flux inversé, d’alimenter le Maroc en gaz liquéfié. Sur l’application numérique de la société gestionnaire du réseau gazier espagnol Enagas, on peut voir que le flux gazier est passé de 0 m3 à 153 000 m3 de gaz par heure sortant de l’Espagne vers le Maroc.

Anticipant une réaction d’Alger, un porte-parole de la société assure que ce n’est pas du gaz algérien qui est livré à Rabat. Les autorités algériennes avaient averti contre toute tentative de vendre au Maroc du gaz algérien, notamment celui qui est encore livré via Medgaz, le seul gazoduc toujours fonctionnel reliant l’Algérie et l’Espagne à travers la mer.

Madrid assure que c’est bien du gaz naturel liquide acheté sur les marchés internationaux puis regazéifié en Espagne qui est livré au Maroc. De fait, Madrid s’est tourné ces derniers mois vers d’autres fournisseurs, dont les États-Unis, pour pallier l’absence de gaz en provenance du gazoduc Maghreb-Europe.