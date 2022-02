Du gaz russe pour la Chine : Un contrat libellé en euros…

La Russie a conclu un contrat de fourniture de gaz à la Chine pour une durée de 30 ans, renforçant ainsi l’alliance énergétique avec Pékin. Ces livraisons de gaz seront réglées en euro et seront réalisées grâce à un nouveau gazoduc.

Gazprom – l’entreprise qui détient le monopole des exportations de gaz russe par gazoduc – a accepté d’augmenter significativement ses fournitures de gaz à la China National Petroleum Corporation (CNPC), la grande entreprise publique chinoise du secteur de l’énergie, comme l’ont indiqué un responsable de cette dernière et la société basée à Saint-Pétersbourg.

Le nouveau gazoduc reliera l’Extrême-Orient russe au nord-est de la Chine et devrait entrer en fonction dans deux à trois ans, selon une source pékinoise citée par Reuters. Il devrait permettre la livraison à la Chine de 10 milliards de mètres cubes de gaz en provenance de l’île de Sakhaline. Toujours selon cette source, l’accord serait réglé en euros, en accord avec le souhait des deux pays d’utiliser moins fréquemment le dollar pour leurs échanges commerciaux.

Moscou livre déjà du gaz à Pékin sous forme de GNL (gaz naturel liquéfié) et via le gazoduc Power of Siberia, long de 4000 km et entré en fonction en 2019. En 2021, la Russie a exporté 16,5 milliards de mètres cubes de gaz vers la Chine, une exportation qui devrait plus que doubler d’ici 2025 pour atteindre 38 milliards de mètres cubes livrés par gazoduc. «La pénurie de charbon en Chine l’année dernière a permis de rappeler que le gaz naturel a une valeur particulière, c’est pourquoi CNPC a décidé de conclure un nouvel accord sur le gazoduc», a déclaré la même source citée par Reuters.