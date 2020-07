Du nouveau dans les restrictions de voyage dans l’espace européen

La liste des pays choisis par l’UE, qui sera évaluée toutes les deux semaines, a été élaborée sur la base de critères liés notamment à l’évolution de la pandémie, à la gestion des mesures de précaution sanitaire et pour des considérations économiques, précise-t-on de même source. Parmi les pays retenus on compte également la Tunisie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande et la Chine, sous réserve de l’application de la réciprocité.

Mais il faut croire que la décision de Bruxelles ne semble pas être du goût de l’Allemagne comme de la Tchéquie. Les Marocains, jusqu’à nouvel ordre, ne pourront pas se rendre dans ces deux pays qui ont retiré le Maroc, mais aussi l’Algérie et le Rwanda de la liste des pays hors espace-Schengen déclarés «sûrs». Les autorités tchèques ont invoqué le principe de réciprocité, soit la possibilité également pour ses ressortissants de se rendre dans ces pays. Alors que l’Italie a décidé d’imposer une mise à l’isolement (sur une période de deux semaines) aux Marocains qui désirent se rendre dans ce pays. Berlin n’a pas justifié son opposition à la décision de l’U.E.

A signaler que même si la décision d’arrêter une liste de pays «sûrs» a été prise de manière collective, chaque Etat membre de l’ensemble européen reste souverain pour en appliquer, ou non, les dispositions. Cette liste sera mise à jour à chaque quinzaine.