Nécessitant un investissement de 80 MDH, cette unité fabriquera pour le marché local et l’export, d’articles de bonneterie, chaussettes et lingerie par l’utilisation de nouvelles techniques et machines de pointe – technologie 4.0, indique le ministère dans un communiqué.

Ce projet, porté par OMEGA Textile Maroc, permettra de générer 200 emplois directs et 450 autres indirects à terme, ainsi qu’un chiffre d’affaires estimé à près de 75 MDH.

Cité dans le communiqué, M.H Elalamy a souligné l’importance de cet investissement attestant de la confiance que portent les investisseurs internationaux au Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation et en la capacité de l’industrie textile nationale de se positionner en cette période post-coronavirus.

Cette unité contribuera à dynamiser la filière marocaine de la maille et à développer la valeur ajoutée des produits dérivés autour des deux écosystèmes de la maille et de la distribution des marques à l’échelle nationale et internationale, notamment africaine.

OMEGA Textile Maroc est une société marocaine à capital 100% chinois spécialisée dans la confection des chaussettes et des articles de lingerie (collants, bas, mi-bas, t-shirts, maillots de corps et autres articles similaires). Elle est installée dans la zone industrielle de Settat et emploie actuellement 170 personnes. Sa production est totalement orientée vers le marché local.