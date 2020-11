Dubaï se couche face aux desiderata de Tel-Aviv

Pas de limites dans la normalisation israélo-émiratie. La preuve, une délégation, menée par Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie, a rencontré une vingtaine d’hommes d’affaires et de représentants d’entreprise issus notamment des domaines de l’agriculture, des pesticides et du plastique. Ces pourparlers très inhabituels interviennent après que l’entité sioniste a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis en septembre dernier.

« Les exportations annuelles des quelque 300 entreprises basées dans les colonies sont de l’ordre de centaines de millions de dollars par an », a indiqué Y.Dagan « Les Emirats arabes unis sont un pays avancé, à la pointe du développement et de l’investissement. Tout l’honneur est donc pour nous lorsque nous créerons des liens commerciaux et industriels avec eux », selon lui.

Il covient de noter que plusieurs pays européens s’abstiennent d’exporter des produits issus des colonies, vu qu’il s’agit des territoires occupés. Ce que les EAU n’ignorent pas… Autant dire que les Emiratis sont prédisposés à tout faire pour plaire aux Israéliens Quitte à contribuer à l’endiguement du mouvement boycott Israël qui permet aux Palestiniens de gêner aux entournures les exportations israéliennes…