Dynamique culturelle en Afrique : L’action marocaine saluée, au SIEL, par A. Diop

« Je voudrais, au nom de tous les Sénégalais, remercier le Royaume du Maroc pour ce qu’il fait pour renforcer la dynamique culturelle dans le continent », a-t-il dit dans son allocution lors de la conférence inaugurale de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui célèbre cette année la littérature africaine. « La culture c’est la paix, l’ouverture et la tolérance », a ajouté A. Diop, dont le pays assure la présidence tournante de l’Union Africaine, estimant que le Maroc sert de la meilleure manière ces nobles valeurs.

Il a aussi noté que les éditeurs et écrivains africains jouent, à travers leur action individuelle et collective, un rôle important pour créer une symbiose collective sur le continent. Le ministre a également souligné l’importance de renforcer la coopération sud-sud dans le domaine culturel, affirmant que le Sénégal, à travers une volonté politique et une adhésion effective, œuvre pour atteindre cet objectif.

A. Diop, qui a rappelé l’excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal, a souligné que le choix des littératures africaines comme invité d’honneur du 27ème SIEL (02-12 juin) reflète les liens multidimensionnels entre la culture marocaine et les cultures des pays africains frères et s’inscrit dans le droit fil de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion de la coopération Sud-Sud.