E-commerce BCP : Chaabi Cash et la Fondation Création d’Entreprises unis dans la recherche des futurs franchisés

À cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre Omar EL MGHARI IDRISSI, Directeur Général de M2T, et Younes OUJENHA, Secrétaire Général de la Fondation Création d’Entreprises. Dans le cadre de cet appel à projets, les candidats sélectionnés sur la base d’un formulaire en ligne (disponible à l’adresse https://bit.ly/CC_FCE_appel_à_projets) bénéficieront gratuitement d’un accompagnement global des experts de la FCE et de M2T en pré et post-création de leurs agences Chaabi Cash ainsi que de formations entrepreneuriales et managériales, avec possibilité de bénéficier du financement de leurs projets et de plusieurs avantages découlant de la synergie avec le groupe BCP.