e-Commerce: Lancement de “Moroccan Retail Tech Builder”

Cette plateforme, premier Venture Builder au Maroc et en Afrique, dédiée à la digitalisation du Commerce, a pour objectif d’accompagner une centaine de porteurs de projets dans le développement de solutions digitales innovantes au profit des commerçants. Des outils digitaux simples et accessibles seront ainsi conçus pour permettre aux bénéficiaires de se moderniser et créer de la valeur.

Il s’agit d’une initiative nationale, inscrite au Plan de Relance du secteur du Commerce qui fait de la digitalisation un des leviers majeurs pour la montée en compétitivité du secteur. Mettant en œuvre l’accélération de la transformation numérique, la généralisation des services numériques et la simplification des procédures et formalités administratives en faveur des usagers, le projet place le capital humain au centre de ses priorités.

Intervenant à cette occasion, R. Mezzour a relevé que cette initiative amorce le virage digital d’un secteur vital qui a joué un rôle primordial pendant la crise sanitaire et représente l’un des maillons forts de l’économie marocaine. C’est, en effet, l’un des plus grands pourvoyeurs d’emplois et un acteur clé de la croissance économique de notre pays, de sa souveraineté alimentaire et du maintien des liens sociaux, a-t-il affirmé, notant que cette Venture Builder permettra au commerçant de renforcer davantage son rôle en se modernisant, pour développer son chiffre d’affaires et gagner en compétitivité tout en améliorant son offre au service du bien-être du consommateur marocain et de ses exigences.

H. El Habti a relevé de son côté que la transformation numérique de tous les secteurs clés de l’économie est désormais un fait accompli. “En tant que pilier de l’économie nationale et Africaine, a-t-il dit, le secteur du commerce témoigne déjà de changements qualitatifs considérables dans ses modes opératoires grâce au digital”. Il a, dans ce contexte, fait savoir que le flot d’idées et de potentialités en la matière interpelle sur la nécessité d’incuber, accompagner et accélérer les startups et les porteurs de projets prometteurs dans le retail. Et de soutenir qu’à travers son campus de start-ups StartGate, l’UM6P œuvre depuis sa création à concrétiser l’apport cognitif de sa communauté. “Grâce au Moroccan Retail Tech Builder, cette impulsion pourra passer une vitesse supérieure pour un développement socio-économique à fort impact”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, A. Sohib a fait observer que cette plateforme d’incubation et d’accélération, s’inscrit parfaitement dans le cadre des efforts de la fondation pour l’appui à l’écosystème entrepreneurial national, comme un espace de coopération qui permet aux startups de rester ouvertes à toute source de connaissance et de mettre en œuvre le processus créatif pour le développement d’innovations utiles pour non seulement le pays, mais pour tout le continent Africain. Pour remplir sa mission, MRTB lance une campagne de communication pour l’identification de 100 startups qui bénéficieront de l’offre d’accompagnement de la Plateforme nationale de la digitalisation du commerce MRTB.

S’étalant jusqu’à 2024, cette offre porte sur l’accélération, la création, l’incubation et la préincubation de startups marocaines qui sont appelées à proposer des solutions digitales innovantes au service du secteur du commerce. Les bénéficiaires des 4 programmes du MRTB : idéation “Think”, incubation “Start”, création “Create” et “Scale” seront hébergés au niveau du Hub d’innovation et d’entrepreneuriat africain fondé par l’UM6P “Startgate”, qui pilote d’ores et déjà une panoplie de programmes d’incubation, de création et d’accélération.

Fruit d’un partenariat public-privé, le contenu du programme MRTB a été co-construit avec l’ensemble des acteurs du secteur du commerce. Startups et chercheurs universitaires, fédérations sectorielles, institutions publiques et experts se sont réunis durant plusieurs séances de travail pour se concerter, partager et élaborer une vision commune et innovante, dont l’Open Innovation Retail Workshop qui a eu lieu en juillet 2021.