e-learning : L’ADD lance « Academia Raqmya »

La plateforme met à la disposition des administrations publiques, des entreprises et du grand public une offre en ligne de formations multidisciplinaires diversifiées dans le domaine du digital permettant de s’imprégner de nouvelles compétences, à même d’assurer une meilleure inclusion numérique notamment dans les nouveaux métiers axés sur l’innovation technologique.

S’exprimant lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs responsables de départements ministériels, établissements et organismes publics et privés, Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a indiqué que le lancement d’Academia Raqmya est une étape importante dans le cadre de l’opérationnalisation du nouveau modèle de développement dans le domaine de la transition numérique.

Il s’agit d’une plateforme de formation à distance, basée sur des technologies de pointe, qui ambitionne de former 12 500 bénéficiaires par an, en dispensant 173 cours totalisant plus de 1 200 heures de formation, a avancé la ministre. Le déploiement de la plateforme est prévu avec une phase pilote pour les 3 premiers mois en faveur de 1 350 bénéficiaires, suivi d’une phase de généralisation du 4e au 12e mois.

Academia Raqmya propose deux parcours de formation, le premier relatif au «Perfectionnement digital» pour la formation continue dans le domaine du digital en faveur des collaborateurs des administrations publiques et des entreprises, alors que le second concerne l’«Acculturation Digitale» pour la sensibilisation et l’initiation du grand public au digital.

Le catalogue de formation a été choisi de façon minutieuse, permettant de couvrir l’ensemble des métiers du digital nécessaires pour assurer une transition digitale au sein des secteurs publics et privés, a déclaré le directeur général de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani.

En marge de cette cérémonie, une convention de partenariat a été signée entre le ministère délégué chargé de la Transition numérique et l’Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux pour la promotion de la plateforme.