E. Macron à Beyrouth en cheval de Troie ?

Les opérations de secours se poursuivent dans la capitale Beyrouth, meurtrie par la double explosion qui a soufflé l’enceinte portuaire. Les recherches continuent pour essayer de retrouver les corps d’un grand nombre de soldats et de pompiers, disparus alors qu’ils tentaient d’éteindre l’incendie qui s’est déclaré juste avant la double explosion. Les destructions sont presque totales et même les silos ont été sérieusement endommagés.

Les efforts continuent aussi pour organiser les soins aux blessés dans le but de désengorger les hôpitaux, qui étaient pratiquement saturés, d’autant plus que quatre établissements sont hors service, selon le ministre de la Santé. L’installation de deux hôpitaux de campagne fournis par le Qatar devrait améliorer la situation. En attendant d’autres structures envoyées aussi bien par la France que par d’autres pays, y compris arabes.

L’autre défi de taille est la gestion des sans-abris, dont le nombre s’élèverait, selon le gouverneur de Beyrouth, à 300 000 personnes. Sur ce plan, le Liban compte essentiellement sur la solidarité nationale et l’aide internationale. Pendant ce temps, l’armée libanaise, investie d’importants pouvoirs dans le cadre de l’état d’urgence, est chargée de superviser le processus d’évaluation des dégâts.

Sur le plan de l’enquête, le gouvernement veut aller vite. Il a donné seulement cinq jours aux enquêteurs pour présenter leurs conclusions. Il a aussi réclamé l’assignation à résidence des personnes suspectées d’être impliquées dans le stockage du nitrate d’ammonium sur le port de Beyrouth.

De nouveaux détails commencent à apparaître. Badri Daher, directeur des douanes, a confirmé qu’un dépôt de feux d’artifice se trouvait effectivement près du hangar où étaient entreposées les 2.700 tonnes de nitrate d’ammonium. Le fonctionnaire a révélé avoir alerté la justice à six reprises et de manière officielle sur le danger du stockage de cette matière hautement explosive dans le port.

L’arrivée du président Emmanuel Macron à Beyrouth, un fait singulier puisqu’il s’agit du premier chef d’Etat étranger à se rendre au Pays du Cèdre encore sous le choc, témoigne de l’intérêt français pour le Liban, pays qui, écrasé par la crise socio-économique, risque de se tourner vers la Chine et d’autres pays d’Asie pour se refaire une santé. Loin des pressions occidentales. On prête au chef de l’Elysée de ne pas vouloir se contenter de cette aide, Paris cherchant à s’arroger « le leadership » pour mobiliser la communauté internationale afin d’aider à reconstruire Beyrouth, comme l’a expliqué Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française qui avait séjourné peu de temps avant à Beyrouth où il a tenu un discours qui a déplu au landernau politique libanais.

L’empressement d’E. Macron a été critiqué dans la classe politique française par le chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon pour qui cette « visite risque plutôt d’embarrasser et de désorganiser ». « La France est un soutien de toujours du Liban et c’est une crise majeure », se justifie-t-on dans l’entourage du président français. Lequel avait exprimé le souhait d’engager «un dialogue de vérité» avec les autorités et a rappelé que la France portait «l’exigence […] depuis des mois pour ne pas dire des années de réformes indispensables» dans «certains secteurs», comme «l’énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption». «Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s’enfoncer», avait-il prévenu. Réagissant à tout cela, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, a «mis en garde» le président contre «une ingérence dans la vie politique du Liban. «Elle ne sera pas acceptée. Le Liban n’est pas un protectorat français», a-t-il écrit sur Twitter, alors qu’E. Macron s’exprimait devant la presse à son arrivée à Beyrouth. «Je mets en garde les Libanais à propos des réformes de Macron : protégez les revendications de votre révolution citoyenne», a ajouté le député des Bouches-du-Rhône.



Plus tard dans la journée, le leader des Insoumis a réagi aux propos d’E. Macron à une foule de Libanais, ce 6 août également concernant son dialogue avec leur dirigeants : «Je vais leur proposer un nouveau pacte politique.» «D’où vient à Macron ce sentiment de toute puissance ? Quel est ce ton ? De quoi menace-t-il ? Dans quelle aventure mène-t-il la France ? La Libye de Sarkozy n’a pas suffi ?», s’est interrogé le membre de l’opposition de gauche.



Collard De l’autre côté de l’échiquier politique, l’eurodéputé du Rassemblement national (RN) Gilbert Collard a tweeté : «A peine arrivé au Liban, Macron se prend pour le Président de la République libanaise : il donne des leçons et prétend, à lui seul, organiser la coopération européenne et internationale» avant de conclure que «l’immense malheur des uns révèle la grande vanité de certains».



Le président du parti Les Patriotes, Florian Philippot, a jugé «très indécent de venir jouer le porte-parole du FMI au Liban» après «la terrible explosion et la tragédie humaine», en référence aux déclarations du dirigeant français sur les «réformes indispensables».

Du côté libanais, on craint que la visite du Président français ne soit le prélude à d’autres pressions politico-diplomatiques et économiques pour empêcher Beyrouth de persister dans sa politique de défense de ses intérêts nationaux qui ne coïncident pas nécessairement avec les desiderata des puissances occidentales qui cherchent à sauver la mise à Israël. Bien des observateurs libanais évoquent une offre française (et occidentale) indécente de vouloir « internationaliser » le port de Beyrouth… Cela sans parler des « indiscrétions » se rapportant à la paralysie de la résistance libanaise, Hezbollah en tête, face à l’entité israélienne et au fameux « deal du siècle » promu par l’administration US.