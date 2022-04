E. Macron rempile pour un 2è quinquennat : La France plus clivée que jamais…

E. Macron a été réélu dimanche soir, pour un second mandat à la tête de la République française avec près de 60% des voix face sa concurrente de l’extrême droite, Marine Le Pen.

Pas moins de 48,8 millions d’électeurs français étaient attendus pour ce second tour qui n’était pas gagné pour le président qui a vu à cette occasion, un grand nombre de votes pour sa concurrente, ainsi qu’une importante abstention de Français qui n’ont voulu voter ni pour l’un, ni pour l’autre.

Conscient de ce paysage fragmenté et ce pays « pétri de tant de doutes, tant de divisions », E. Macron a donné un discours rassembleur devant ses partisans venus le féliciter sous la Tour Eiffel à Paris « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite », a déclaré le président. « Ce vote m’oblige pour les années à venir, je suis dépositaire de leur sens du devoir », a-t-il ajouté. Il a également adressé un message aux Français qui ont voté pour l’extrême droite. Il a estimé que c’est « la colère et les désaccords » qui ont conduit à voter pour l’extrême droite et qu’il « doivent trouver une réponse » aussi.

Arrivé sur le Champ de Mars entouré d’enfants et de son épouse, Brigitte Macron, avec en musique de fond la 9e symphonie de Beethoven, l’hymne européen, E.Macron a voulu montrer qu’il était en famille, aux cotés des générations montantes. Il a déclaré que désormais, il n’était « plus le candidat d’un camp mais le président de tous », en demandant à ses électeurs de ne pas siffler sa concurrente. « Non, ne sifflez personne. Depuis le début je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que dès à présent je ne suis plus le candidat d’un camp mais le président de tous », a-t-il déclaré. Et d’appeler les Français à être « bienveillants et respectueux » promettant de travailler à écouter les attentes des citoyens qui n’étaient pas favorables à sa réélection. Avec à la clé la promesse d’une « méthode refondée » pour gouverner la France, assurant que « nul se sera laissé au bord du chemin ». « Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s’achève », a-t-il déclaré.