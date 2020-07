E. Morricone, un maestro s’éclipse sans tambours ni trompettes

Ennio Morricone, compositeur italien prolixe est mort à l’âge de 91 ans, selon l’agence de presse italienne Ansa. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans une clinique romaine après une mauvaise chute. Il s’était brisé le fémur il y a quelques jours, écrit Ansa.

Le compositeur a traversé toute l’histoire du cinéma et a notamment composé pour les films de son compatriote Sergio Leone, avec qui il avait commencé à travailler à la fin des années 1960, comme Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand ou Il était une fois en Amérique.

Durant sa carrière, le maestro italien a composé quelques 500 musiques de films avec d’autres grands cinéastes comme Brian De Palma, Roman Polanski, Oliver Stone, Pedro Almodovar.

Détenteur d’une étoile sur le fameux Hollywood Boulevard, il a reçu de nombreuses distinctions, dont un Oscar en 2016 pour le film Les Huit Salopards à l’âge de 87 ans !

Trois ans plus tôt, en novembre 2013, E. Morricone avait commencé une tournée mondiale pour accompagner le 50e anniversaire de sa carrière au cinéma et se produisit à Moscou, Santiago du Chili, Berlin, Budapest et à Vienne, Londres, Paris entre autres. Le tout à guichets fermés.