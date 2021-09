e-paiement : Progression robuste au premier semestre

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 9,4 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 3,8 Mrds DH durant le premier semestre 2021.

Cette activité ressort en progression de 55,5% en nombre et de 31,8% en montant par rapport au premier semestre de 2020, précise le CMI, ajoutant que l’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a augmenté de 57,1% à 9,1 millions de transactions et de 34,4% à 3,6 Mrds DH.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a, quant à elle, progressé de 18,6% à 308.000 transactions et a régressé de 7,3% à 166,8 MDH. Concernant les commerçants et eMarchands affiliés au CMI, ils ont enregistré 50,4 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour 20,4 Mrds DH, en amélioration de 34,3% en nombre d’opérations et de +16,6% en montant.

Les paiements par cartes bancaire marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, sur la grande distribution (26%), habillement (11,4%), stations (7,1%), meubles & articles électroménagers (5,8%), restaurants (5,4%), santé (5,4%), recharges Wallets (5%) et autres secteurs (33,9%).