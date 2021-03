Ebullition dans le nord syrien: La présence turque décriée 

Les manifestants ont dénoncé le silence international sur les violations turques de leurs terres. Ils ont brandi les portraits des personnes qui ont été tuées par les forces turques et leurs supplétifs, ainsi que des banderoles indiquant comme slogan « Arrêtez l’occupation de nos terres ». Selon l’Observatoire syrien de l’opposition, instance médiatique de l’opposition syrienne à Londres, les manifestations ont eu lieu à Hassaké, Qamichli, Malikiyah, Darbasiyah, Tal Tamr, Maabada, Al-Shaddadi et Al-Hol.

Dans la ville de Qamichli a eu lieu en même temps un forum pour la tribu des Tay qui a réclamé « l’expulsion des forces d’occupation américaines et turques et de leurs sbires collaborateurs du sol syrien », tout en réitérant « son soutien aux élections présidentielles ».

Le forum, qui s’est déroulé en présence de notables et de cheikhs de la tribu Tay, a fait part qu’il soutient « l’option de la résistance populaire afin de chasser toute présence étrangère illégale qui pille les richesses et les récoltes agricoles dans le but d’influencer la détermination du peuple syrien dans les régions de la Jazirat. » A travers cette rencontre, la tribu a souligné « se tenir derrière l’armée arabe syrienne jusqu’à ce que chaque pouce du sol syrien soit libéré ».

La Turquie a lancé l’opération Rameau d’olivier le 20 janvier 2018. Depuis, ses forces et leurs mercenaires ont mené des centaines de raids et mené des opérations de pillage et d’enlèvement. Elle occupe depuis des régions du nord syrien. Tandis que les forces américaines ont établi des bases dans le nord-est syrien, région occupé et contrôlée par les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes qui collaborent avec les Américains. Avec l’aide des FDS, ces derniers pillent le pétrole syrien, et s’emparent des territoires agricoles.

Par ailleurs, au lendemain de tirs de roquettes ayant atteint une région déserte de la Turquie, des obus de mortier ont été tirés en Syrie depuis la zone contrôlée par l’armée turque. Le gouvernorat syrien de Raqqa a été visé vendredi 19 mars par des tirs de mortier venant du secteur qui se trouve sous le contrôle des forces turques, a déclaré Alexandre Karpov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Pourtant, Muallak, Seïda et Jebel sont des villages où les habitants peuvent rentrer conformément à une entente récemment conclue avec le concours du Centre pour la réconciliation des parties en conflit, a précisé un contre-amiral russe.

Le 18 mars, le ministère turc de la Défense a fait état d’une attaque à la roquette contre la province frontalière turque de Kilis. Selon le ministère, les roquettes tirées depuis le territoire turc, sont tombées dans un champ inoccupé de la province, sans faire de blessés. L’armée turque a frappé les postes de tir présumé. Ankara a envoyé une notification à Moscou pour demander «l’arrêt des tirs», a précisé le ministère sur Twitter.

Le Président Recep Tayyip Erdogan a accusé ce 19 mars l’armée gouvernementale syrienne d’être responsable des tirs de roquettes sur Kilis et promis une puissante riposte à de telles attaques.

L’armée turque a établi sa deuxième plus grande base militaire près du passage de Bab al-Hawa à la frontière syro-turque. Selon les unités de coordination des miliciens syriens, la base turque juchée sur une colline sera un point de base pour les forces turques sur toute la frontière syro-turque. Elle comprend des bases pour les lancements de missiles à longue portée, environ 700 véhicules militaires et véhicules blindés, et des systèmes de surveillance.

Auparavant, le directeur de l’administration politique de l’armée syrienne, le général de division Hassan Suleiman, avait accusé les forces turques de « s’être emparé de biens, de terres et de maisons pour y installer les familles des terroristes à la place des habitants d’origine de ces zones ». Les accusant de vouloir y réaliser un « changement démographique flagrant ».

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a annoncé que la Turquie ne quitterait la Syrie qu’après «avoir préparé et approuvé la nouvelle constitution, organisé des élections justes et libres, formé un gouvernement qui représente tout le monde et instauré un État démocratique où chacun y occuperait sa place».