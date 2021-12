Echange de coups de feu à la frontière irano-afghane : Un premier incident du genre depuis le départ US

Des tirs ont été échangés le 1er décembre entre forces frontalières iraniennes et Taliban afghans à la suite d’un «malentendu à la frontière» près de la province afghane de Nimroz, a annoncé mercredi l’agence de presse iranienne Tasnim, reprise par Reuters et l’AFP.

Mais ces incidents n’ont pas duré. «Les affrontements ont pris fin et l’Iran discute du différend sur la frontière avec les Taliban», assure l’agence de presse, ajoutant que des informations circulant sur la capture d’un camp frontalier iranien par les Taliban étaient fausses.

Dans un communiqué, Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait savoir que l’incident était survenu à cause d’un «différend frontalier entre les habitants» de la zone, sans mentionner les Taliban. «La situation a été réglée. Les tirs ont pris fin après des contacts entre les gardes-frontières des deux pays», a ajouté le porte-parole.

A la source du malentendu, «des agriculteurs iraniens ont traversé des murs de protection érigés à l’intérieur de l’Iran et les Taliban ont réagi en jugeant que leur frontière avait été franchie», selon Tasnim. Les Taliban auraient alors ouvert le feu et les forces iraniennes ont riposté.

L’Iran, qui partage une frontière de plus de 900 kilomètres avec l’Afghanistan, ne reconnaît pas le gouvernement formé par les Taliban, même s’il a semblé esquissé ces derniers mois un rapprochement au nom du pragmatisme politique.