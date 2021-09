Échec de l’Empire US : L’Iran le clame haut et fort depuis le siège de l’ONU

«Cette année, deux scènes ont marqué l’Histoire. Le 6 janvier, quand le Congrès américain a été attaqué par le peuple, et en août quand le peuple d’Afghanistan tombait d’avions américains. Du Capitole à Kaboul, un message clair a été adressé au monde: le système hégémonique des États-Unis n’a aucune crédibilité, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays »,a-t-il affirmé dans un message enregistré retransmis sur un écran lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le 21 septembre 2021.

Le président iranien a souligné : « Nous ne demandons pas plus que nos droits. Nous exigeons l’application du droit international. Toutes les parties doivent respecter l’accord nucléaire et la résolution de l’ONU . Quinze rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique soutiennent l’engagement de l’Iran envers ses obligations. Mais les États-Unis n’ont pas respecté leur engagement de lever l’embargo, ils ont renié leur engagement et se sont retirés de l’accord nucléaire et ont imposé de nouvelles sanctions à mon peuple », a souligné le Président iranien. Ce dernier a aussi assuré que« l’Amérique a misé sur notre désespoir, mais notre résistance a réussi et réussira toujours. La résistance intelligente et dynamique de la République islamique relève de la rationalité stratégique. Nous ne faisons pas confiance aux promesses de l’administration américaine ».

L’Empire agonise

Il a indiqué que « selon la fatwa du guide de la révolution islamique concernant les armes de destruction massive, la politique stratégique de la République islamique d’Iran est l’interdiction de la production, de la conception et du stockage des armes nucléaires, et il y a pas de place pour les armes nucléaires dans la doctrine défensive et dissuasive de la République islamique d’Iran. La République islamique d’Iran considère qu’un dialogue bénéfique pourrait conduire à la levée de l’embargo injuste ».

Sur le même registre, il y a lieu de rappeler que le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hussein Salami, a déclaré que les États-Unis ne sont plus dangereux. « Nous sommes confrontés à un pays vaincu, déserté et frustré », a-t-il souligné lors d’un discours prononcé devant les Forces de mobilisation populaire Bassidjis, dans la ville de Tabriz.

Les États-Unis « ont commencé à mourir. Les obstacles qui se trouvaient devant le peuple iranien et les pressions qui lui étaient imposées ont commencé à être levés grâce à la résistance du peuple iranien. La route est désormais sûre et commence à être pavée »,a-t-il ajouté.