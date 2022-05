Economie bleue : Le Maroc et le Portugal engagés pour la protection des océans

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement présidée a organisé, en partenariat avec l’Ambassade du Portugal au Maroc, un « Blue talk » intitulé « Conférence des Nations Unies 2022 sur les Océans : quels rôles pour la science et l’innovation au Maroc et en Afrique ? », en présence de Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de José Maria Costa, Secrétaire d’État de la Mer du Portugal, ainsi que de nombreux intervenants et experts de haut niveau représentant des institutions nationales et internationales dont deux interventions de Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI UNESCO), et de Peter Thomson, Envoyé Spécial pour les Océans du Secrétaire Général des Nations Unies.

Tenu au Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement, bras académique de la Fondation, ce Blue Talk s’inscrit dans la continuité d’activités et d’actions menées par la Fondation et ses partenaires depuis 20 ans. Dans une logique de maintien de cette dynamique, la Fondation a ainsi organisé un atelier national des partenaires le 18 mai 2022 et abritera, en étroite collaboration avec la COI UNESCO, le Dialogue des Fondations dans le cadre de Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques au service du développement durable du 1er au 3 Juin 2022.

Les deux panels du « Blue Talk » ont été l’opportunité pour les intervenants et les participants de souligner, en particulier au Maroc et en Afrique, le rôle de la science et de l’innovation pour une exploitation durable des océans, d’approfondir les bases d’échanges thématiques prioritaires à aborder dans le cadre de la Conférence des Nations Unies de Lisbonne, de renforcer la dynamique en facteur de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, de bâtir et démultiplier des partenariats existants fructueux et de stimuler la création de nouveaux partenariats innovants et orientés vers l’impact positif concret et durable.

A cette occasion, J.M Costa, Secrétaire d’État de la Mer du Portugal a déclaré que « la deuxième Conférence des Nations Unies sur les océans, qui se déroule à Lisbonne du 27 juin au 1er juillet, est l’étape idéale pour passer de la discussion à l’action. Le Portugal espère que toutes les nations du monde se rendront à la Conférence des Nations Unies sur les Océans avec une forte ambition et des engagements à prendre des mesures pour inverser le déclin de la santé des océans. Le Portugal espère que les engagements ambitieux pris lors de la Conférence conduiront à la pleine mise en œuvre des cibles de l’ODD 14, de l’Initiative 30by30 visant à protéger 30 % des océans d’ici 2030 et au soutien des actions prévues et futures de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.»