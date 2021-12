Economie post-Covid:Pour JPMorgan, 2022 sera l’année de la reprise complète

Dans ses prévisions pour l’année à venir, l’institution financière a indiqué que l’économie mondiale sera en mesure d’effacer les dernières séquelles de la crise et permettra ainsi de retrouver les conditions normales d’avant la pandémie.

Elle a, dans ce cadre, expliqué que de nouveaux vaccins et thérapies devraient se traduire par “une forte reprise cyclique, un retour de la mobilité mondiale et un déblocage de la demande en suspens chez les consommateurs”.

Marko Kolanovic, directeur de la stratégie “Global Markets” au sein de JP Morgan, a relevé dans ce sens, que la banque tablait sur une hausse de près de 8% de l’indice phare américain Standard & Poor’s 500 en 2022, qui le porterait à 5.050 points en fin d’année, tandis que la hausse atteindrait 18% pour les actions émergentes et que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monterait à 2,25% d’ici un an. “De notre point de vue, 2022 sera l’année d’une reprise mondiale complète, de la fin de la pandémie et d’un retour à la situation économique et de marchés que nous connaissions avant l’irruption du COVID-19”, a dit M. Kolanovic.