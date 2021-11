Education financière : La Bourse de Casablanca et l’Université Ibn Tofail s’allient

Paraphée par le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji et le Président de l’Université Ibn Tofail, Azzeddine El Midaoui, cette convention s’assigne pour objectifs de promouvoir les marchés financiers et de vulgariser la culture boursière au profit des étudiants.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à œuvrer ensemble pour favoriser davantage l’approche des partenariats Public-Privés (PPP) et développer la relation entre les mondes académiques et professionnel, à même de participer à l’amélioration de l’éducation et l’inclusion financières chez les étudiants. Intervenant à cette occasion, A. El Midaoui a relevé que cette convention tend à développer l’éducation financière dans les établissements d’enseignement supérieur, mais également à les accompagner pour mettre en place des modules de formation dédiés spécifiquement à la bourse. Après avoir affirmé que cette convention vient concrétiser l’établissement d’un lien que l’université « cherche à tisser depuis longtemps » avec le monde financier, particulièrement la bourse, A. El Midaoui a fait observer que ces partenariats devront également préparer les étudiants à entrer dans la vie active et à les former pour devenir, éventuellement, des investisseurs responsables et avertis, capables d’effectuer des transactions boursières et de gérer un portefeuille de titres.

Pour sa part, Ahmed Bennani, responsable à l’école de la bourse à la Place de Casablanca, a indiqué que ce partenariat vise avant tout la promotion de la recherche et des travaux pratiques dans le domaine des marchés financiers, ainsi que l’animation de séminaires et la conception d’outils pédagogiques à même de permettre aux étudiants d’être en contact avec ce marché. Ça sera aussi l’occasion a-t-il dit, de mettre en place des canaux d’échanges de données boursières et d’expertises entre professionnelles de la bourse et chercheurs universitaires en plus de permettre aux étudiants de participer à des compétitions universitaires nationales et internationales. Et de rappeler que cette concrétisation de l’école de la bourse, unique au Maroc, active depuis 21 ans et la sophistication offerte par les outils digitaux et notamment de trading couplée aux sponsors institutionnels permet, aujourd’hui, de sur-multiplier l’impact éducationnel des actions de cette école en faveur de la génération économique de demain.

L’école de la Bourse est une entité interne à la Bourse de Casablanca qui assure annuellement plus d’une cinquantaine de formations à destination de différentes cibles. Elle propose des outils pédagogiques performants et une assistance reconnue. Elle cible toutes les personnes qui s’intéressent au marché boursier : étudiants, épargnants actuels ou potentiels et membres d’une profession libérale.