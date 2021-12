Education financière : La FMEF signe trois nouvelles conventions de partenariat

L’objectif global de ces accords est d’intégrer l’éducation financière dans les programmes d’accompagnement des institutions signataires en vue de développer les aptitudes financières des cibles identifiées, indique la Fondation dans un communiqué.

Les trois conventions concernent notamment un Partenariat Tripartite « FMEF – ministère de l’Industrie et du commerce et la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services (FCMCIS) » visant le renforcement des compétences financières des commerçants à travers leurs différentes structures régionales, fait savoir la même source, ajoutant que la convention a été signée par le Wali de Bank Al-Maghrib, Président de la FMEF, et respectivement le ministre de l’Industrie et du Commerce et le Président de la FCMCIS.

Il s’agit aussi d’un Partenariat « FMEF – Banque Centrale Populaire (BCP) » ciblant les porteurs de projets et les entrepreneurs (via sa Fondation Création d’Entreprise), les personnes ayant des activités génératrices de revenus, les micro-entrepreneurs et les TPE (via Attawfiq Micro-Finance) ainsi que les jeunes, les habitants des zones rurales et les femmes.

La convention a été signée par le Wali de Bank Al-Maghrib, Président de la FMEF, et le Président Directeur Général de la BCP. Un autre partenariat “FMEF – Al Barid Bank (ABB)” a été conclu, visant les jeunes, les habitants des zones rurales, les femmes, les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs, et les bénéficiaires des programmes de financement et d’accompagnement, ainsi que la clientèle ABB à travers un programme digital adapté. Cette convention a été signée par le Wali de Bank Al-Maghrib, Président de la FMEF et le Président du Directoire d’ABB.

Les trois partenariats renforcent l’apport de l’Éducation Financière à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière et du Programme Intégré d’Accompagnement et de Financement de l’Entreprenariat (PIAFE), conclut la Fondation.