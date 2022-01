Education par le sport : Remise des diplômes aux bénéficiaires du programme Intilaqa

Initiée par l’ONG Tibu Africa, cette cérémonie est le fruit d’un cursus de 12 mois de formation et de préparation au profit des jeunes, qui vise à les outiller pour pouvoir répondre significativement aux exigences du marché du travail et à leur faire bénéficier d’une formation à la fois théorique et pratique, tout en favorisant la création d’une alliance sport et employabilité entre les bénéficiaires du programme et les acteurs de l’industrie sportive.

Au cours de cette formation, qui s’est étendue sur une période de neuf mois d’apprentissage et de trois mois d’accompagnement à l’insertion professionnelle, ces jeunes ont eu l’opportunité de mieux cerner les contours de l’employabilité, de développer des compétences nouvelles et complémentaires à celles qui leurs ont été inculquées et de s’auto-évaluer quant à leur maîtrise des compétences acquises tout au long de la formation.

S’exprimant à cette occasion, le Président fondateur de Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat a relevé que cette cérémonie est une occasion de célébrer les jeunes bénéficiaires de la 2ème promotion du programme et de fêter leur insertion professionnelle, notant que 70% des lauréats ont pu décrocher une opportunité de travail et 16% ont réussi à développer une activité génératrice de revenus. « Faire du sport un outil de développement en favorisant l’insertion socio-économique de notre jeunesse en situation de NEET qui ne demande qu’à être convenablement accompagnée est la promesse que nous déployons au quotidien à travers des programmes innovants et à fort impact », a affirmé M.A. Zariat. Il a, en outre, indiqué que Tibu Africa prévoit d’élargir son programme d’employabilité des jeunes par le sport dans plusieurs territoires du Royaume et dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal et en Côte d’Ivoire, à partir de février 2022.

L’Initiative « Intilaqa » portée par l’ONG Tibu Africa, avec le soutien de la Fondation Drosos, est le premier programme d’employabilité des jeunes par le sport au Maroc et sur le continent africain, exclusivement dédiée aux jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 29 ans issus des quartiers populaires et passionnés par le sport.

Ce programme pionnier au Maroc et son bilan positif sont le résultat de plusieurs partenariats avec le secteur privé engagé, et les acteurs de l’industrie du sport, notamment le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fondation Drosos, Coca-Cola Maroc, Lydec, Anapec ainsi que tous les clubs et entreprises du monde du sport. Cette cérémonie de remise des diplômes a été rehaussée par la présence des acteurs de l’écosystème de Tibu Africa et de plusieurs entreprises de l’industrie sportive.