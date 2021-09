Education sportive : MDJS lance “Nt7arko w Nktachfo”

La plateforme Nt7arko, initiée par la MDJS en 2016, continue de s’enrichir de nouvelles initiatives et de nouveaux modules pour encourager la pratique sportive au Maroc, indique la MDJS dans un communiqué. Dernier né de cette plateforme citoyenne : Nt7arko w Nktachfo. Un dispositif inédit qui permet au grand public de télécharger gratuitement l’application Nt7arko (Android et iOS) et d’explorer, à pied ou à vélo, en marchant ou en courant, 10 itinéraires culturels et touristiques dans 7 villes marocaines.

Ces itinéraires, longs de 7 km en moyenne, permettent de découvrir les joyaux architecturaux, les musées, les sites patrimoniaux, l’histoire et les monuments de chaque cité, ajoute le communiqué, notant que les itinéraires sont composés, chacun, de 10 escales en moyenne. Ce sont autant de points d’intérêt que le grand public est invité à découvrir ou à redécouvrir grâce à la description audio qu’offre l’application Nt7arko w Nktachfo.

“Nos villes regorgent de sites historiques, culturels et patrimoniaux. Mais pour les découvrir et les apprécier à leur juste valeur, il faut souvent marcher, s’en approcher, prendre le temps de contempler et de comprendre”, explique le Directeur Général de la MDJS, Younes El Mechrafi, ajoutant que “l’application Nt7arko w Nktachfo répond à ces deux aspects. D’abord à travers les circuits interactifs que nous proposons et que chacun peut suivre à son rythme, seul ou en famille. Nous avons ensuite choisi d’accompagner ces circuits d’explications et d’histoires pour une meilleure assimilation de la portée culturelle de chaque monument”.

Le lancement de l’application est accompagné d’un programme télévisé baptisé du même nom : Nt7arko w Nktachfo, diffusé chaque mardi et jeudi sur 2M.

Pour rappel, en 2016, la MDJS a lancé le programme Nt7arko en partenariat avec l’agence de création éditoriale W5 Media. Le programme s’est donné un objectif majeur : donner aux Marocains envie de bouger en leur donnant un aperçu de la panoplie de disciplines sportives praticables au Maroc. En deux saisons, Nt7arko a ainsi pu expérimenter 52 disciplines, des plus classiques aux plus inattendues. Signe du succès du programme : Nt7arko a été le programme TV le plus regardé de la télévision marocaine en 2020 avec 9 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode.

La même année, Nt7arko est sacré meilleur “Brand content” de l’année au Maroc. 2020, année du déclenchement de la crise du Covid-19, a fortement limité l’accès à l’activité sportive du fait de la fermeture des salles de sport et du couvre-feu généralisé. Pour limiter les effets de la pandémie sur la santé et le bien-être des Marocains, la Marocaine des Jeux et des Sports lance Nt7arko F’Dar, la première application de sport à domicile 100% marocaine, avec plus de 150 exercices à télécharger gratuitement. En moins de trois semaines, Nt7arko devient l’application Android la plus téléchargée au Maroc.

En 2021, la plateforme s’enrichit d’une nouvelle déclinaison : Nt7arko Celebrity. 15 stars se prêtent au jeu, quittent leur zone de confort et découvrent de nouvelles disciplines sportives. De la bonne humeur et de la joie pour tourner la page de la crise et toujours ce même crédo : donner envie aux Marocains de bouger.

Aujourd’hui, la plateforme Nt7arko passe un nouveau cap avec la première application “Culture par le Sport” au Maroc : Nt7arko w Nktachfo, 10 circuits interactifs dans 7 villes marocaines et un programme TV qui allie sport, découverte et culture. Une autre manière, et une autre raison pour bouger.