Effondrement de la Russie : V. Poutine vole dans les plumes de l’Occident, USA en tête

Le Président russe a affirmé que « l’Occident s’attendait à ce que le rouble s’effondre, mais ce qui s’est passé était le contraire », l’accusant de « provoquer délibérément une crise alimentaire ». Il a souligné vendredi, que « le monde est multipolaire et divers et donc un seul pôle ne peut être imposé au monde », ajoutant que « le monde n’est plus le même qu’avant ».

Dans un discours prononcé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, V. Poutine a déclaré que « les États-Unis ont annoncé qu’ils avaient gagné la guerre froide et se sont comportés comme les descendants du Dieu », rappelant ce qu’il avait dit à Davos il y a un an et demi, lorsque il a déclaré que « le monde unipolaire est terminé, et qu’il y a des tentatives désespérées pour tenter de le restaurer, sauf qu’aujourd’hui il n’est plus possible d’ignorer les intérêts des nouveaux centres de pouvoir dans le monde ».

« Les illusions géopolitiques sont dépassées, elles ont sapé la confiance dans les monnaies mondiales », a noté le chef de l’Etat russe.

Le président russe a souligné que « les mesures de l’Occident pour détruire l’économie russe ont échoué et n’ont pas porté leurs fruits », expliquant que « la réaction du peuple russe n’était pas celle que voulait l’Occident, car nous avons accru notre force et notre cohésion ».

Soulignant que « le système financier russe est stable », il a relevé que « l’Occident s’attendait à ce que notre monnaie s’effondre et que le dollar atteigne 200 roubles, mais ce qui s’est passé était le contraire et ses attentes ont été déçues ». Et de préciser que « le but des sanctions était de détruire l’économie russe, mais elles n’ont pas réussi, car le secteur de l’économie russe fonctionnait efficacement ».

« Le peuple russe est un peuple fort, et il sait comment traiter avec n’importe quel problème. Son histoire de 1000 ans le prouve », a souligné V. Poutine. Et d’ajouter que « les politiciens européens ont nui aux économies de leurs pays », notant que « les conséquences des sanctions imposées à la Russie seront de 400 milliards de dollars sur les économies européennes ».

Le président russe a souligné que « des sanctions peuvent être imposées à n’importe quel pays, y compris les pays européens et les entreprises européennes ».

Lors de son discours, Poutine a expliqué que « l’Union européenne a complètement perdu sa souveraineté, car elle est soumise à des diktats extérieurs et exécute tout ce qui lui est dicté », notant que « la croissance de l’inflation dans certains pays de la zone euro a désormais dépassé le niveau de 20%. Le monde est arrivé à cette situation à la suite des mesures adoptées par les sept grands pays industrialisés, en matière économique et politique ».

Le président russe a précisé que « l’opération militaire russe en Ukraine était une excuse pour tenir la Russie responsable de toutes les erreurs », soulignant que « l’opération militaire spéciale dans le Donbass n’a rien à voir avec la situation en Europe ». A ses yeux, « les actions russes dans le Donbass, d’un point de vue juridique, sont pleinement conformes au droit international, contrairement aux actions des États-Unis en Libye ou en Irak, où personne ne les a invités ». Ajoutant que « la Russie fournit une aide militaire aux Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk en stricte conformité avec la Charte des Nations Unies ».

Il a souligné que « les États-Unis étaient les premiers exportateurs sur le marché mondial, mais le rôle américain a maintenant changé ». Et que « l’Occident a délibérément créé une crise alimentaire en achetant des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux au-delà de ses besoins réels », ajoutant que « les États-Unis étaient le principal fournisseur de nombreux produits alimentaires, et aujourd’hui ils sont devenus un importateur plutôt qu’un exportateur ».

Il a révélé que « la Russie est intéressée à exporter 50 millions de tonnes de blé, une priorité pour les pays au Moyen-Orient et en Afrique », expliquant que « l’Occident poursuit la même vieille politique d’impérialisme et de pillage, mais d’une manière nouvelle ».

V. Poutine a martelé que « la Russie n’entrave pas les exportations de produits alimentaires de l’Ukraine et ne pose pas de mines dans les ports » ajoutant « nous sécuriserons le transport des céréales depuis les ports, mais la partie ukrainienne doit sécuriser les ports et le nettoyer des mines marines qu’elle a plantées ». Comme il a averti qu’ « il y a un danger que le blé ukrainien serve à financer des ventes d’armes ».

Revenant sur « la cause de la crise énergétique en Europe », il a indiqué qu’elle « réside dans la mauvaise politique de l’Union européenne et la dépendance injustifiée à l’égard des énergies alternatives », soulignant qu’ « il n’y avait pas moyen d’échapper à la décision de lancer une opération militaire, car les habitants du Donbass ont été soumis par le régime ukrainien soutenu par l’Occident. » Pour le maitre du Kremlin, « tous les objectifs de l’opération militaire russe seront atteints », notant que « nos soldats défendent la patrie, le peuple et les valeurs humaines, et qu’ils résistent aux valeurs étrangères et à la décadence morale ». Rappelant que « la souveraineté au 21e siècle est indivisible », le président russe a condamné les actions occidentales, affirmant que « l’Occident s’est montré généreux en haussant le niveau d’hostilité contre la Russie et en créant une atmosphère empoisonnée russophobe ». Il a assuré que « le changement dans l’économie russe et sa capacité à résister aux sanctions sont ce que nous avons fait au cours des dernières années », notant que « la structure des sanctions occidentales était basée sur une fausse croyance selon laquelle la Russie ne jouit pas d’une économie autosuffisante »

« Les sanctions nous ouvrent une grande opportunité et un élan pour aller de l’avant en matière d’indépendance technologique », a-t-il déclaré, ajoutant que « la Russie ne subira pas le processus d’isolement auquel les pays hostiles pensaient que nous nous soumettrions ».

Le président russe a ajouté que « la Russie traitera avec les dirigeants qui veulent traiter avec elle, qui sont capables de faire la distinction entre les intérêts de leurs pays et les diktats étrangers ». Et de prédire que « la situation actuelle en Europe conduira à une escalade du radicalisme à l’avenir, et à un changement dans les élites dirigeantes », soulignant que « toute personne travaillant avec la Russie subit une pression sans précédent de la part des États-Unis et de l’Union européenne ».