Effondrement d’Israël : G. Eisenkot doute de la résilience du foyer juif

« Je pense que les divisions de la société israélienne, le déclin du leadership du gouvernement, le déclin de la confiance dans les institutions de l’État, dans les tribunaux, la criminalité – tout cela fait partie des plus grandes menaces pour l’avenir du pays », a déclaré G. Eisenkot au site d’information Walla, dont l’interview complète devrait être publiée le week-end.

G. Eisenkot, qui a dirigé l’armée d’occupation de 2015 à 2019, a dit que la « résilience nationale » d’Israël était la composante la plus importante de la sécurité nationale du pays, mais que l’affaiblissement de la cohésion interne mettait cet attribut en péril. « Les gens sont inquiets, non pas à cause de la menace iranienne, mais à cause de la faiblesse interne, de la perte de cohésion, de l’inégalité, des frictions entre les différentes communautés. Des groupes entiers de la population ne sont pas intégrés par la société. Nous devons comprendre qu’il n’y a pas de sécurité nationale sans solidarité, et qu’il n’y a pas de solidarité sans sécurité nationale », a-t-il poursuivi.

Il a déclaré que la vision du patriarche David Ben-Gourion, qui voyait en Israël un creuset, était en grande difficulté. Selon lui, le déclin de la participation aux forces militaires israéliennes au cours des dernières décennies était un indicateur de cet effondrement. Lorsqu’il s’est engagé dans l’armée israélienne en 1978, 88% de toutes les personnes éligibles pour l’armée s’engageaient, et lorsque son fils s’est engagé, en 2015, ce chiffre était tombé à 67%, a-t-il indiqué.

Il a également critiqué les politiques à l’égard des Palestiniens, affirmant qu’un État binational composé de Juifs et de Palestiniens signifierait « la fin de la vision sioniste. » « Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour comprendre la signification de la présence de millions de Palestiniens mélangés avec nous, plus la situation compliquée avec les Arabes israéliens », a-t-il en outre renchéri.