El Guerguerate : The day after

Le passage d’El Guerguerate entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d’un cordon de sécurité par les Forces Armées Royales (FAR), conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, indique vendredi un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

L’opération a été menée le 13 novembre 2020, selon des règles d’engagement claires prescrivant d’éviter tout contact avec les personnes civiles, précise un communiqué des FAR.

Au cours de cette opération, la milice armée du Polisario a ouvert le feu sur les FAR qui ont alors riposté et obligé les miliciens à prendre la fuite, sans qu’aucun dégât humain ne soit enregistré, précise la même source, soulignant que cette opération fait suite au blocage de l’axe routier traversant cette zone reliant le Maroc et la Mauritanie.

Les miliciens du Polisario ont volontairement incendié le camp de tentes qu’ils avaient érigé et pris la fuite à bord de Jeeps et de camions vers l’Est et vers le Sud, sous les yeux des observateurs de la MINURSO, relève encore les FAR.

«Le passage d’El Guerguerate est à présent complètement sécurisé par la mise en place d’un cordon de sécurité, assurant le flux des biens et des personnes à travers le passage entre les deux postes frontaliers», conclut le communiqué.

Sobre, le communiqué des FAR traduit, on s’en doute, la volonté du Royaume d’en rester là. C’est a dire à ne pas attiser le feu que les séparatistes ont tenté de mettre à la région. Nul besoin de rappeler, à ce propos, que l’horizon paraît bien bouché aux partisans de la sécession au regard des acquis diplomatiques que le Royaume collectionne au fil des mois. D’où la quête désespérée du Polisario à fomenter une «crise» avec le Maroc capable de faire taire les voix qui s’élèvent de plus en plus fort dans les camps de Lahmada pour un affranchissement du double joug des Algériens et de leurs marionnettes.

Préparatifs diplomatiques

La diplomatie marocaine a tôt fait de réagir parallèlement à l’opération lancée par les FAR. En soulignant que la restauration de la libre-circulation au passage d’El Guergarate, s’est déroulée «de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils», a affirmé le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette opération, visant à mettre un terme définitif aux agissements inacceptables du Polisario, intervient après avoir donné toute sa chance à une solution diplomatique à travers les bons offices des Nations Unies, a ajouté le ministère dans un communiqué. Le rappel de faits historiques n’est pas anodin pour un département qui bataille pour que la cause marocaine, dont la légitimité est tirée de l’histoire, soit entendue par les puissances qui comptent.

En 2016 et 2017, les contacts entre le Roi Mohammed VI et le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, avaient permis un premier dénouement. Toutefois, le Polisario a poursuivi ses actes de provocation et d’intrusions illégales dans cette zone.

Après l’intrusion du 21 octobre 2020, et tout en soutenant l’action du Secrétaire Général, le Souverain avait affirmé dans une lettre à A. Guterres que «le statu quo ne peut plus se prolonger. Si cette situation perdure, le Royaume du Maroc, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses responsabilités et en parfaite conformité avec la légalité internationale, se réserve le droit d’agir, au moment et de la manière qu’il jugera nécessaire, afin de sauvegarder le statut de la zone, de rétablir la libre-circulation et de préserver la dignité des Marocains».

Le ministère souligne que le Maroc «demeure fermement attaché à la préservation du cessez-le-feu», relevant que l’opération menée par les FAR vise précisément à consolider le cessez-le-feu en empêchant la récurrence de pareils actes graves et inadmissibles qui violent l’accord militaire et menacent la sécurité et la stabilité régionales.

Le Polisario joue avec le feu

S’il a ignoré la médiation et les appels de ces derniers jours lancés par le patron de l’ONU, le secrétaire général du Polisario s’est empressé vendredi d’adresser une lettre «urgente» à l’ONU. Ainsi, Brahim Ghali saisit A. Guterres, secrétaire général de l’ONU et Inga Rhonda King, Représentante permanente de Saint-Vincent-et-les Grenadines auprès des Nations unies, qui préside le Conseil de sécurité de l’«attaque brutale contre des civils sahraouis non armés» menée par les FAR dans la nuit de jeudi à vendredi. «L’opération militaire des forces marocaines contre les civils sahraouis est un acte d’agression et une violation flagrante du cessez-le-feu que l’ONU et le Conseil de sécurité devraient condamner dans les termes les plus fermes», lance-t-il.

B. Ghali précise que les forces du Polisario «ont été contraintes d’engager les forces marocaines en légitime défense et de protéger les civils» et de «tenir pleinement responsable l’Etat marocain des conséquences de son opération militaire».

L’ONU est appelé à «intervenir d’urgence pour mettre fin à (…) cet acte d’agression prémédité», poursuit la lettre qui accuse le Maroc de «torpiller les efforts pour dissiper les tensions et désamorcer la situation à El Guerguerate» et de «saper non seulement le cessez-le-feu et les accords militaires qui y sont liés, mais également toutes les chances de parvenir à une solution pacifique et durable».

A côté de cette complainte du chef de file des sécessionnistes de plus en plus contesté, force est de souligner que le «ministère de défense» du Polisario a annoncé, le jour même, dans un communiqué publié par l’agence de presse SPS que ses milices ont «mené des frappes visant plusieurs sites tout au long» du mur de sécurité mais sans donner de précision sur les lieux exacts ciblés.

«Condamnant» l’opération menée par les FAR, la même source souligne avoir «sécurisé» le retour chez eux des éléments qui bloquaient le passage d’El Guerguerate depuis le 21 octobre… Alors que les images de l’évacuation parlent d’elles mêmes, l’éparpillement était à la mesure de la désorganisation des séparatistes. Le Front s’est également félicité du «nombre élevé des volontaires ayant rejoint» ses milices et lancé un appel aux sahraouis de Tindouf et d’ailleurs pour rejoindre les troupes.

L’impératif onusien

Les Nations unies ont réagi aux développements qu’a connus El Guerguerate, marqués par l’intervention militaire du Maroc suivie d’affrontements armés entre les FAR et les milices du Polisario à hauteur de Mahbès.

«Ces derniers jours, le secrétaire général, a participé à de multiples initiatives visant à éviter une escalade de la situation dans la zone tampon d’El Guerguerate et à mettre en garde contre les violations du cessez-le-feu et les conséquences graves de tout changement du statu quo», indique le porte-parole d’A. Guterres dans une déclaration à la presse.

Le SG de l’ONU «regrette que ces efforts se soient révélés infructueux et se déclare vivement préoccupé par les conséquences possibles des derniers développements» dans la région. En dépit de ce contexte tendu, le Patron de l’ONU «reste déterminé à tout mettre en œuvre pour éviter l’effondrement du cessez-le-feu datant de septembre 1991 et demeure déterminé à tout mettre en œuvre pour lever les obstacles à la reprise du processus politique», précise Stéphane Dujarric, tout en soulignant que «la MINURSO s’engage à poursuivre la mise en œuvre de son mandat. Le secrétaire général appelle ainsi les parties à assurer la pleine liberté de circulation de la Mission conformément à son mandat.»

Le Polisario qui accuse la MINURSO de «complicité» avec le Maroc est ainsi visé. Ceci est d’autant plus vrai qu’A. Guterres a exhorté, à plusieurs reprises, le mouvement séparatiste à ne pas bloquer la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie.

Et du côté d’Alger et Nouakchott ?

Face à cette accélération des événements, de quoi a été faite la réaction du voisin algérien, pays qui abrite le Polisario ? Alger «déplore vivement les graves violations du cessez-le-feu enregistrées ce matin dans la zone d’El Guerguerat au Sahara occidental. Elle appelle à la cessation immédiate de ces opérations militaires, dont les conséquences sont de nature à affecter la stabilité de toute la région», assure vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères que chapeaute Sabri Boukadoum. Plus, le communiqué relève aussi que «l’Algérie appelle les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve d’un sens de responsabilité et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l’Accord militaire N1, signé entre elles et l’ONU.» Et déclare attendre «du secrétaire général de l’ONU et de la MINURSO, l’accomplissement scrupuleux de leurs missions, sans restrictions ni entraves, et dans l’impartialité qu’exigent les développements actuels».

On remarquera que le communiqué officiel n’a nullement condamné l’opération menée par les FAR où cherché à la qualifier d’ «agression». Une attitude des plus modérée dont l’écho s’est réalisé aussi dans le traitement médiatique réservé par les médias algériens à l’intervention des FAR.

La Mauritanie n’a pas manqué de s’exprimer sur les développements ayant marqué de leur fer la chronique du vendredi. La veille, ce pays voisin a été sollicité par A. Guterres pour «jouer son rôle positif et reconnu par toutes les parties pour résoudre cette crise» d’El Guerguerate. Offre onusienne faite en marge d’un entretien avec le chef de la diplomatie mauritanienne. Officiellement donc, Nouakchott «observe, avec une grande préoccupation, les manifestations de tension accrue à la frontière nord dans la région de Guerguerate. Dans ce contexte, elle a mené des contacts en vue de désamorcer la crise», indique un communiqué de la présidence. «Tout en appelant aujourd’hui toutes les parties à faire preuve de retenue et privilégier la logique de la sagesse», Nouakchott appelle tous les acteurs «à chercher à préserver le cessez-le-feu et parvenir à une solution consensuelle urgente, conformément aux mécanismes des Nations unies, devant garantir les intérêts des parties et épargner à la région davantage de tension», indique le communiqué qui n’évoque ni le Maroc ni le Polisario.

Paris, Moscou…

L’évolution de la situation dans la région n’a pas manqué d’alerter d’autres capitales qui influent sur le cours des événements. Ainsi, la Russie qui déclare avoir «pris note» des tensions dans la zone tampon d’El Guerguerate exhorte «le Maroc et le Polisario à faire preuve de la plus grande retenue, à s’abstenir de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation et à se conformer strictement à l’accord de cessez-le-feu», indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Le département que dirige Sergueï Lavrov a saisi cette occasion pour présenter à nouveau la solution qu’il préconise pour le règlement du conflit au Sahara occidental, basée sur «une paix juste et durable et qui ne peut se réaliser que par des moyens politiques fondés sur le droit international à savoir : les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Assemblée générale, et dans le cadre de procédures qui correspondent aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies».

Aussi, Moscou appelle «à la reprise des pourparlers directs entre le Maroc et le Polisario dès que possible, à redoubler d’efforts pour promouvoir un règlement, en particulier la nomination d’un nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU». Et de conclure en rappelant ses «contacts avec toutes les parties concernées pour promouvoir une solution mutuellement acceptable» au différend territorial.

En France, la réaction du Quai d’Orsay exprime la préoccupation de la diplomatie française quant aux développements de la situation dans la région. D’où l’appel pressant à la sauvegarde du «cessez le feu»… La France a appelé vendredi soir à « tout faire pour éviter l’escalade et à revenir au plus vite à une solution politique », a rapporté le ministère français des Affaires étrangères à l’AFP. Paris préconise « la nomination dans les meilleurs délais d’un nouvel envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies ».

En Afrique du sud qui a réagi à l’appel lancé par le Polisario pour une intervention de l’Union africaine, Cyril Ramaphosa, aussi président en exercice de l’Union africaine jusqu’au prochain sommet de l’organisation, a invité le Maroc et le Front à «apaiser les tensions et à reprendre les négociations», indique un communiqué de la présidence sudafricaine publié jeudi 12 novembre, soit la veille de l’opération de «nettoyage» menée par les FAR.

Il a, en outre, exhorté toutes les parties à respecter le plan de règlement prévoyant un cessez-le-feu et la tenue d’un référendum pour que le peuple du Sahara occidental exerce son droit à l’autodétermination, ajoute la même source.

C. Ramaphosa a également demandé au secrétaire général de l’ONU de nommer d’urgence un nouvel envoyé spécial au Sahara occidental «pour s’attaquer à toutes les causes à l’origine des tensions et aider à trouver une paix durable dans cette région».