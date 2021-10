Élection des 120 conseillers de la Chambre haute : RNI, PAM et PI obtiennent 63 sièges

Les résultats des élections de la deuxième chambre ont reproduit, grosso modo, les performances réalisées par les partis formant la majorité issue des urnes le 8 septembre dernier. Ainsi, le RNI s’est classé en tête, suivi en cela par le Parti Authenticité et Modernité (PAM) avec 19 sièges et, enfin, le Parti de l’Istiqlal (PI) avec 17 sièges. C’est ce que confirment les résultats provisoires annoncés, mardi soir, dans un communiqué du ministre de l’Intérieur. La troïka a ainsi glané 63 sièges sur les 120 membres composant la Chambre des Conseillers.

Pour rappel, le collège des Conseillers est formé de 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions, 20 membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l’ensemble des élus des chambres professionnelles existant dans la région concernée, 8 membres élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives et 20 membres élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés.

A noter que le scrutin général (communal, régional et législatif) du 8 septembre dernier avait dégagé une nouvelle configuration du paysage politique national avec trois grandes formations qui composeront le prochain exécutif : le Rassemblement national des Indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI). Troïka classée aussi en tête des élections des Chambres professionnelles et des Conseils régionaux, communaux et d’arrondissements.